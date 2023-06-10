США ввели санкції проти китайських компаній: названо причину

За оцінками експертів ООН, понад мільйон людей утримуються в таборах у західному китайському регіоні Сіньцзян

США запровадили заборону на імпорт у країну продукції двох китайських компаній

США запровадили заборону на імпорт у країну продукції китайського виробника принтерів Ninestar, а також хімічної компанії Xingjang Zhongtai Chemical у зв'язку з порушеннями прав людини. Про це повідомляє Reuters.

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Ninestar, четвертий виробник лазерних принтерів у світі, та Xingjang Zhongtai Chemical з 9 червня не допускаються до ланцюжка постачання у США за участь у діловій практиці, спрямованій проти уйгурів Китаю та інших груп, що переслідуються.

За оцінками експертів ООН та правозахисних груп, понад мільйон людей, переважно уйгури та мусульманські меншини, утримуються в таборах у західному китайському регіоні Сіньцзян в останні роки.

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За результатами урядової перевірки виявлено, що Ninestar та вісім її дочірніх компаній у Чжухаї разом із Xinjiang Zhongtai Chemical співпрацювали з урядом Китаю з вербування, перевезення, приховування та прийому на примусову працю уйгурів, казахів та киргизів.

Раніше повідомлялося, що Китай за зачиненими дверима чинить тиск на Європейський Союз, щоб той скасував запропоновані торгові обмеження для китайських компаній, які дозволяють використовувати російську військову машину в Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти семи фізичних осіб і шести організацій в Ірані, КНР і Гонконзі у зв’язку з їхнім сприянням розвитку іранської програми зі створення нових балістичних ракет.