Історичний візит Блінкена до Китаю: держсекретар США провів п’ятигодинні переговори

Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом

Блінкен вирушив до Пекіна з візитом, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом. Їхні переговори тривали понад п'ять годин у неділю. Про це повідомляє CNN.

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Блінкен вирушив до Пекіна з візитом, щоб повернути напружені відносини між США і Китаєм у попереднє русло і торкнутися таких тем, як війна в Україні.

Перша зустріч Блінкена зі своїм колегою-дипломатом завершилася через п'ять із половиною годин. Потім він перейшов до робочої вечері.

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Офіційні представники обох урядів не покладали великих надій на цей візит, але Блінкен заприсягся порушити «нашу дуже реальну заклопотаність з цілої низки питань», включно з вторгненням Росії.

Ентоні Блінкен – перший держсекретар, який відвідав Китай за останні п'ять років, і найвисокопоставленіший чиновник США, який здійснив таку поїздку з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена.

Блінкен мав відвідати Пекін ще в лютому цього року, проте візит довелося перенести, оскільки над Сполученими Штатами виявили китайську повітряну кулю, яку могла шпигувати за американськими військовими об'єктами.

Тоді повітряну кулю збили, але між країнами на цьому фоні зросла напруженість. Пекін заперечував звинувачення у збиранні секретної інформації. За даними американських ЗМІ, в аеростаті все ж таки знайшли обладнання, за допомогою якого міг відбуватися збір даних.

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Нагадаємо, у неділю 18 червня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна з офіційним візитом.

Як повідомлялося, сам Блінкен назвав однією з головних цілей його поїздки до Китаю встановлення відкритого та потужного діалогу з китайськими офіційними особами.

До слова, президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом наступних кількох місяців.