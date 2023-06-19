Держсекретар США зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні: деталі

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на покращення американсько-китайських відносин

У понеділок, 19 червня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Китаю «Сіньхуа».

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Зустріч посадовців відбулася у Великій народній залі, де Сі часто приймає лідерів інших країн.

Блінкен зазначив, що США продовжать просувати своє бачення вільного й відкритого світу, та підтримують заснований на правилах міжнародний порядок. Держсекретар запросив китайських дипломатів до Вашингтона і вони домовилися запланувати такий візит на дату, що буде підходити обом сторонам.

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«Китайська сторона чітко висловила свою позицію, і обидві сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, досягнутих президентом Байденом і мною на Балі», – сказав Сі.

Він додав, що сторони також досягли прогресу та досягли згоди щодо деяких конкретних питань. Сі наголосив, що взаємодія між державами «завжди має базуватися на взаємній повазі та щирості».

«Я сподіваюся, що секретар Блінкен завдяки цьому візиту зможе зробити позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин», – сказав Сі.

Голова МЗС Китаю Цінь Ган висловив Блінкену засмучення з приводу того, що відносини США і Китаю «на найгіршому рівні» за увесь час, оскільки це не вигідно обом сторонам і всьому світу. Китайський топ-дипломат нагадав позицію Пекіна щодо Тайваню і зауважив, що це «найважливіше питання у відносинах і найбільш явний ризик».

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Про Україну в комюніке прямо не згадують.

Зазначимо, що 18 червня Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна. Він став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай з 2018 року.

Нагадаємо, у неділю 18 червня держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна з офіційним візитом. Як повідомлялося, сам Блінкен назвав однією з головних цілей його поїздки до Китаю встановлення відкритого та потужного діалогу з китайськими офіційними особами.