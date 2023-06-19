Починається довгий етап у відносинах США та Китаю

Росія своєю війною дала старт турбулентностям і зміні балансу сил у різних регіонах

Незважаючи на досить загальні формулювання за результатами зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана у Пекіні, протистояння та довгостроковість уваги один до одного одночасно – відчутна.

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Блінкен говорив (це з опублікованого комюніке) про «важливість збереження відкритих каналів комунікації щодо усього спектру питань, щоб зменшити ризик хибного сприйняття і розрахунків», а також про те, що «США підтримують міжнародний порядок, заснований на правилах».

Ган же зазначив, що «відносини США і Китаю зараз на найгіршому рівні, і що це невигідно обом сторонам». А також про те, що «Китай прагне вибудовувати передбачувані та конструктивні двосторонні відносини і сподівається, що Вашингтон зі свого боку продемонструє об’єктивне і раціональне розуміння Китаю».

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Ці загальні формулювання так красномовно демонструють різні позиції (для тих, хто розуміє), але й підкреслюють, що сторони будуть шукати якщо не позиції (бо вони різні), то підходи для зближення. І тригером тут є Росія, яка своєю війною дала старт турбулентностям і зміні балансу сил у різних регіонах.

Блінкен запросив Гана до Вашингтону. А Байден раніше ще говорив, що хоче зустрітися з Сі. Буде цікаво.