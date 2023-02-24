Сирени та постріли. Як розбудили російських дипломатів у Варшаві (відео)
Українські та польські активісти влаштували гучну акцію під стінами будинку, де живуть російські дипломати
У столиці Польщі Варшаві співробітників російського посольства вранці 24 лютого розбудили звуки сирен та вибухів. Про це у Facebook повідомила українська правозахисниця Наталка Панченко.
Українські та польські активісти влаштували акцію під стінами будинку, де живуть російські дипломати о 6:00.
«Польські та українські активісти вирішили розбудити росіян так, як вони будять українців кожного дня уже протягом року», ‒ зазначила Панченко.
На відео чутно гучну сирену та звуки вибухів, а активісти стоять з великим написом, який перекладається як «Росія країна-терорист».
Нагадаємо, що сьогодні увесь світ висловлює свою підтримку Україні. У британських посольствах по всьому світу звучить гімн України. Гімн заграв і в Гаазі у Нідерландах ‒ навпроти російського посольства.
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