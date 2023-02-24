Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сирени та постріли. Як розбудили російських дипломатів у Варшаві (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Сирени та постріли. Як розбудили російських дипломатів у Варшаві (відео)
Російськи дипломати у Варшаві прокинулись від звуків сирени
скріншот відео

Українські та польські активісти влаштували гучну акцію під стінами будинку, де живуть російські дипломати

У столиці Польщі Варшаві співробітників російського посольства вранці 24 лютого розбудили звуки сирен та вибухів. Про це у Facebook повідомила українська правозахисниця Наталка Панченко.

Українські та польські активісти влаштували акцію під стінами будинку, де живуть російські дипломати о 6:00. 

«Польські та українські активісти вирішили розбудити росіян так, як вони будять українців кожного дня уже протягом року», ‒ зазначила Панченко.

На відео чутно гучну сирену та звуки вибухів, а активісти стоять з великим написом, який перекладається як «Росія країна-терорист».

Нагадаємо, що сьогодні увесь світ висловлює свою підтримку Україні. У британських посольствах по всьому світу звучить гімн України. Гімн заграв і в Гаазі у Нідерландах ‒ навпроти російського посольства. 

Президент Франції  Еммануель Макрон на річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України написав звернення українською

 

 

Теги: росія Польща активісти відео 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9643
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8153
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7138
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6978
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6758
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту