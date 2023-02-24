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Макрон у річницю російського вторгнення написав звернення українською

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Макрон у річницю російського вторгнення написав звернення українською
фото з відкритих джерел

Франція висловила солідарність українському народу

Президент Франції  Еммануель Макрон на річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України заявив про солідарність Франції з українським народом. Про це Макрон написав у Твіттері.

Своє звернення Макрон написав українською мовою.

«Українки, українці, Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир», – йдеться у дописі, написаному українською мовою.

Нагадаємо, у британських посольствах по всьому світу звучить гімн України.

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Теги: Франція українці Еммануель Макрон війна росія

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