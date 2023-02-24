Макрон у річницю російського вторгнення написав звернення українською
Франція висловила солідарність українському народу
Президент Франції Еммануель Макрон на річницю повномасштабного вторгнення РФ на територію України заявив про солідарність Франції з українським народом. Про це Макрон написав у Твіттері.
Своє звернення Макрон написав українською мовою.
Українки, українці,— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2023
Франція разом з вами.
За солідарність, перемогу та мир.
«Українки, українці, Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир», – йдеться у дописі, написаному українською мовою.
Нагадаємо, у британських посольствах по всьому світу звучить гімн України.
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