Скандал у Чехії. У МЗС виявлено «крота», що передавав секретну інформацію РФ

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський підтвердив викриття «крота» в міністерстві і розповів о він більше не працює у відомстві

Висококваліфікований співробітник мав доступ до секретної інформації

Співробітник міністерства закордонних справ Чехії роками співпрацював зі Службою зовнішньої розвідки Росії і надавав їй секретну інформацію. Про це повідомляє чеське видання Deník N.

Відомо, що це висококваліфікований співробітник, який також мав доступ до секретної інформації, пише видання з посиланням на дипломатичні джерела. Він працював у міністерстві з 1990-х років і, крім головного офісу в Празі, працював також у посольствах Чехії, зокрема в одній з африканських країн.

Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) поінформувала прем'єр-міністра і міністра закордонних справ про справу в першому півріччі цього року.

За даними газети, BIS виявила, що Служба зовнішньої розвідки РФ мала джерело конфіденційної інформації в чеському міністерстві закордонних справ ще кілька років тому. Його ідентифікували та спостерігали за ним. «Російська розвідка скористалася його слабкістю до жінок і грошей», – цитує газета одне зі своїх дипломатичних джерел.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський підтвердив викриття «крота» в міністерстві і розповів о він більше не працює у відомстві.

Наразі не відомо, чи потрапить чоловік до в'язниці за співпрацю з іноземною державою. За правилами Чехії, якщо докази збирає лише BIS, а не поліція, вони не можуть бути використані в суді.

Нагадаємо, Росія влаштувала провокацію у центрі Праги. Прихильники поновлення відносин із Росією влаштували величезний мітинг у Празі. На Вацлаваку, тобто площі святого Вацлава, одному з найбільших міських майданів у світі, зібралися 70 тисяч людей. Вони протестували проти політики влади та підтримки України.