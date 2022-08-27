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Чехія і Польща патрулюватимуть небо, аби Словаччина передала Україні винищувачі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чехія і Польща патрулюватимуть небо, аби Словаччина передала Україні винищувачі
Братислава готова відправити літаки в Україну
фото: aviationphotos.net

Братислава виводить з експлуатації свої МіГ-29 радянського виробництва

Словаччина 27 серпня підписала угоду, згідно з якою країни-члени НАТО, Чехія та Польща, патрулюватимуть її небо, оскільки Братислава виводить з експлуатації радянські МіГ-29, потенційно вивільняючи ці літаки для відправки в Україну. Про це повідомляє «Голос Америки».

Братислава виводить з експлуатації свої МіГ-29 радянського виробництва, щоб можливо відправити їх в Україну. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив журналістам на авіашоу в суботу, що Братислава як і раніше готова відправити літаки в Україну, але угода ще не досягнута.  «Є політична воля, є сенс допомагати тим, хто її (військової допомоги – ред.) потребує. Як тільки буде досягнуто згоди, ми повідомимо вас», – сказав Надь.

Згідно з угодою, сусіди Словаччини, Чехія та Польща, охоронятимуть її небо з вересня, тоді як Словаччина очікує на поставки 14 нових винищувачів F-16 американського виробництва. Угоду про F-16 було підписано в 2018 році, а літаки повинні поставити в 2024 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3363524

Нагадаємо, Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки Zuzana 2.  Як відомо, Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2. Крім цього, Словаччина визначилася з термінами передачі України обіцяних літаків-винищувачів.

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Теги: Польща Словаччина війна Чехія літак

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