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Чехія, яка головує в ЄС, підтримала заборону видачі віз росіянам

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Чехія, яка головує в ЄС, підтримала заборону видачі віз росіянам
Чехія підтримує повну заборону видачі віз росіянам країнами ЄС
фото з відкритих джерел

Чехія припинила видачу шенгенських віз росіянам ще 25 лютого у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії та заявив, що в умовах війни РФ проти України «не може бути й мови про звичайний туризм російських громадян«. Про це Ліпавський сказав у коментарі виданню Novinky.

«Чехія не раз порушує це питання на зустрічах у Брюсселі на рівні прем’єр-міністрів і міністрів закордонних справ і прагне скоординованого підходу всього Європейського Союзу», — сказав глава чеського МЗС.

Він нагадав, що Чеська республіка припинила видачу шенгенських віз росіянам ще 25 лютого у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Заборона діє досі, виняток становлять тільки візи, що видаються громадянам Росії з гуманітарних міркувань, наприклад, якщо вони ризикують бути покараними за свої погляди.

«У час російської агресії, яка досі змінює свої заявлені кордони, не можна говорити про звичайний туризм для російських громадян. Йдеться про нашу безпеку, я вже давно намагаюся зменшити вплив і вплив російських спецслужб на території ЄС», – додав Ліпавський.

Нагадаємо, Офіс президента розповів про найбільш потрібний пункт у новому пакеті санкцій проти РФ.

Нагадаємо, одразу кілька держав закликають припинити видавати візи росіянам. Наприклад, Фінляндія може запровадити візові обмеження для росіян.

Також Латвія після теракту в Оленівці знову закликала обмежити в'їзд росіян до ЄС.

Тим часом у Кремлі істерика: Європа може перестати видавати шенгенські візи росіянам.

Теги: Чехія візи росія

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