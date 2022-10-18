Скільки українців втекли від війни до Латвії: оприлюднено цифри

Рінкевичс: «Остання цифра, яка є більш-менш стабільною, становить близько 40 тис. українців»

З України до Латвії вже переїхало близько 40 тис. українських біженців. Про це заявив , - міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в ефірі телеканалу Еспресо.

«Цифри постійно змінюються. Остання цифра, яка є більш-менш стабільною, становить близько 40 тис. українців, які були зареєстровані або зверталися за допомогою, як до національних, так і до місцевих органів влади», – сказав Едгарс Рінкевичс.

Міністр закордонних справ Латвії повідомив, що українці намагаються виїхати до Латвії через Росію з тимчасово окупованих територій України. «Але ми також бачимо постійний потік українців, які перетинають латвійсько-російський кордон. Тих, хто намагається втекти через Росію з окупованих територій. Ми також бачимо, що частина українців повертається в Україну. А зараз деякі використовують Латвію як транзитну країну. Тобто фактично цифра, яку ми можемо назвати більш-менш стабільно становить 40 тис.», – додав він.

Нагадаємо, у східному латвійському регіоні Латгалія в ніч проти п’ятниці, 7 жовтня, невідомі підпалили «Жигулі», які належали сім’ї українських біженців, і Ford власника гостьового будинку Villa Roza.