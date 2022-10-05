Латвія пояснила, чому Росія посилюватиме ядерний шантаж

Військові невдачі посилюють риторику ядерного шантажу РФ

У Міністерстві оборони Латвії заявили про те, що публічний шантаж з боку Росії через використання ядерної зброї може посилитися, пише Delfi.

У міру того, як військові невдачі Росії в її невиправданій війні в Україні продовжуються, риторика ядерного шантажу стає дедалі помітнішою у публічній сфері. У тому числі не виключено, що відбудуться навчання російських стратегічних ядерних сил «Гром», які традиційно проходять у жовтні. Так Росія намагається впоратися зі своїми військовими невдачами та вплинути на ситуацію на українських фронтах.

«Альянс НАТО серйозно ставиться до ядерних загроз Росії і уважно стежить за розвитком подій. суверенітет та територіальну цілісність», – підкреслив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Міністерство оборони Латвії очікує, що публічний шантаж Росії щодо ядерної зброї може посилитись. Така публічна комунікація з боку Росії здійснюється навмисно, щоб посіяти паніку як в Україні, так і міжнародному співтоваристві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.