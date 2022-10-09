Невідомі у Латвії спалили авто сім'ї українських біженців (фото)

Вандали знищили єдиний транспортний засіб українських біженців

У східному латвійському регіоні Латгалія в ніч проти п’ятниці, 7 жовтня, невідомі підпалили «Жигулі», які належали сім’ї українських біженців, і Ford власника гостьового будинку Villa Roza. Про це повідомило видання Lsm.

Villa Roza з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала прихистком для пів сотні біженців. Ввечері 6 жовтня мешканці помітили у дворі полум’я.

Дружина власника «Жигулів» Валентина Рощупкіна розповіла, що машину не встигли загасити – вона повністю згоріла. Через деякий час зайнявся і Ford, який належить власнику гостьового будинку – його врятувати встигли.

«Пожежники не встигли далеко виїхати, ми знову викликали їх і поліцію. Тоді вже було зафіксовано, що стався підпал. Тому, що спочатку думали, що наша машина загорілася сама. Хоча два дні ми на ній нікуди не їздили», – розповіла жінка.

Її сім’я разом із матір'ю-пенсіонеркою приїхали до Латвії наприкінці травня з окупованої території України. Їхній будинок там зруйнований. На машині сім’я збиралася повернутися додому після війни.

Представниця поліції Латвії Діана Лукіна підтвердила LSM обидва епізоди підпалу. За її словами, підозрюється умисний підпал, тож було порушено кримінальну справу.

Нагадаємо, у Фінляндії російських дезертирів почали селити у центри, де проживають українські біженці. Такі випадки зафіксовано вже у кількох фінських містах.