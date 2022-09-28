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Латвія оголосила режим надзвичайної ситуації на кордоні із Росією

Альона Боженко
glavcom.ua
Латвія оголосила режим надзвичайної ситуації на кордоні із Росією
Притулку в Латвії попросили 16 громадян Росії
фото ілюстративне

Надзвичайна ситуація оголошена в трьох прикордонних районах

У Латвії через наплив росіян, що тікають з країни, оголосили про надзвичайну ситуацію. Про це повідомляє Delfy.

Країна оголосила про режим надзвичайної ситуації у трьох прикордонних з Росією регіонах.  

За інформацією видання, такий крок дозволить отримати доступ до додаткових ресурсів для захисту кордону, якщо кількість охочих потрапити з боку Росії до Латвії зростатиме.

Спеціальне розпорядження поширюється на три місяці та діятиме з 28 вересня до 26 грудня в пунктах пропуску на кордоні кількох районів на сході країни, зокрема і в аеропортах та на вокзалах.

Надзвичайна ситуація оголошена в Алуксненському, Балвському та Лудзенському краях. Спершу в проєкті постанови уряду було також згадано Аугшдауґавський край, однак в процесі обговорення вирішили обмежитись трьома районами.

За даними МВС, ситуація на латвійсько-російському кордоні стабільна, спокійна та контрольована. Проте з оголошеною Росією частковою мобілізацією кількість росіян, які хочуть залишити свою країну, значно зросла. Тому існує ризик того, що кількість нелегальних мігрантів також може збільшитись.

Наразі притулку в Латвії попросили 16 громадян Росії. Більшість з них як причину вказали той факт, що не підтримують російську політику, чи факт переслідування, ще двоє змушені шукати притулку через оголошену в Росії мобілізацію.

Нагадаємо, влада Чехії виступила проти видачі гуманітарних віз росіянам, які втекли зі своєї країни, намагаючись уникнути мобілізації.

Раніше Литва та Латвія виступили з заявами, що не збираються допомагати росіянам, які тікають від мобілізації.

Теги: Латвія мобілізація влада

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