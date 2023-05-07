Словаччина отримає нового прем’єр-міністра: хто ним стане

Зузана Чапутова прийняла прохання Едуарда Хегера про відкликання мандату на керівництво урядом

Виконувач обов'язків глави уряду Едуард Хегер оголосив про намір скласти повноваження

Людовіта Одора буде призначено новим прем'єр-міністром Словаччини. Про це повідомила на екстреному брифінгу президент республіки Зузана Чапутова.

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Раніше виконувач обов'язків глави уряду Едуард Хегер оголосив про намір скласти повноваження. Відповідно до законодавства, разом із ним іде у відставку та весь його кабінет.

У грудні 2022 року парламент Словаччини виніс вотум недовіри уряду Хегера. Дострокові вибори призначили на 30 вересня 2023 року. Зузана Чапутова попросила Хегера залишитись на посаді з обмеженими повноваженнями до проведення виборів.