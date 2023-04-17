Головна Світ Політика
search button user button menu button

Словаччина передала Україні винищувачі: деталі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Словаччина передала Україні винищувачі: деталі
МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління
фото з відкритих джерел

Усі обіцяні літаки вже перебувають в Україні

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна передала Україні 13 обіцяних радянських винищувачів МіГ-29. Це відбувалося наземним шляхом з дотриманням максимальної безпеки. Про це йдеться на сайті Міноборони Словаччини.

За словами Надя, це була складна логістична операція. Каже, що передані літаки є значною підтримкою України у її відбитті російської військової агресії та захисті людських життів.

Надь також нагадав, що Словаччина вже не планувала використовувати ці винищувачі.

На початку квітня Польща заявила, що вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, ще стільки ж на той момент доставлялися. Країна готова була надіслати ще шість таких літаків найближчим часом.

Проте не всі винищувачі Польща могла передати самостійно: у неї є літаки МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки. Згодом Німеччина дозволила Польщі передати Україні ці радянські винищувачі.

Крім того, у березні відправлення до України 13 МіГ-29 погодив уряд Словаччини. А наприкінці цього місяця стало відомо, що Словаччина надіслала Україні перші чотири МіГ-29.

Читайте також: Винищувачі для України: Повітряні сили повідомили, скільки літаків вже отримали ЗСУ
Теги: Словаччина винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач F-22 Raptor
Винищувачі всього за $1: США заключили угоду з Польщею, деталі
1 квiтня, 22:08
Авіаційний експерт Валерій Романенко
Під час навчання на F-16 українські льотчики зіткнуться з трьома проблемами: роз'яснення
1 квiтня, 17:26
Глава уряду Хорватії Пленкович у Києві
Саміт з нагоди деокупації Бучі: до Києва з’їжджаються світові лідери (фото)
31 березня, 11:20
Винищувачі Mirage не відповідають вимогам України: названо причини
Винищувачі Mirage не відповідають вимогам України: названо причини
29 березня, 21:56
фото 831 бригада тактичної авіації пс зсу
У боях за Україну загинув пілот-винищувач Денис Кирилюк (фото)
29 березня, 00:22
Заважають збирати розвіддані: США змінюють маршрути польотів дронів над Чорним морем
Заважають збирати розвіддані: США змінюють маршрути польотів дронів над Чорним морем
28 березня, 18:41
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
28 березня, 03:30
Винищувач F-16
Столтенберг допустив постачання винищувачів F-16 Україні
22 березня, 22:15
Ордер на арешт Путіна, Словаччина передає Україні винищувачі. Головне за 17 березня
Ордер на арешт Путіна, Словаччина передає Україні винищувачі. Головне за 17 березня
17 березня, 21:15

Політика

Шойгу доповів Путіну про перебіг перевірки Тихоокеанського флоту. Чого очікувати?
Шойгу доповів Путіну про перебіг перевірки Тихоокеанського флоту. Чого очікувати?
Словаччина передала Україні винищувачі: деталі
Словаччина передала Україні винищувачі: деталі
Путін хоче поставити Пригожина на місце: експрацівник диктатора розповів деталі
Путін хоче поставити Пригожина на місце: експрацівник диктатора розповів деталі
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ
США, Японія та Південна Корея розгорнули військові навчання у Східному морі
США, Японія та Південна Корея розгорнули військові навчання у Східному морі
Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення
Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
9708
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7454
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
6304
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника
4880
Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці
4802
Нова тактика Путіна. Голова МЗС Німеччини пояснила, як реагуватиме світ

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту