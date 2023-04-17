Словаччина передала Україні винищувачі: деталі

Усі обіцяні літаки вже перебувають в Україні

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що його країна передала Україні 13 обіцяних радянських винищувачів МіГ-29. Це відбувалося наземним шляхом з дотриманням максимальної безпеки. Про це йдеться на сайті Міноборони Словаччини.

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За словами Надя, це була складна логістична операція. Каже, що передані літаки є значною підтримкою України у її відбитті російської військової агресії та захисті людських життів.

Надь також нагадав, що Словаччина вже не планувала використовувати ці винищувачі.

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На початку квітня Польща заявила, що вже передала Україні чотири винищувачі МіГ-29, ще стільки ж на той момент доставлялися. Країна готова була надіслати ще шість таких літаків найближчим часом.

Проте не всі винищувачі Польща могла передати самостійно: у неї є літаки МіГ-29 зі старих запасів Німецької Демократичної Республіки. Згодом Німеччина дозволила Польщі передати Україні ці радянські винищувачі.

Крім того, у березні відправлення до України 13 МіГ-29 погодив уряд Словаччини. А наприкінці цього місяця стало відомо, що Словаччина надіслала Україні перші чотири МіГ-29.