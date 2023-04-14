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Словаччина забороняє переробку й продаж українського збіжжя. Назвали причину

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Словаччина забороняє переробку й продаж українського збіжжя. Назвали причину
фото з вільних джерел

Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України

Напередодні, Міністерство сільського господарства Словаччини розпорядилось заборонити обробку імпортованого з України зерна, а також продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Про це йдеться в повідомленні профільного відомства.

Рішення про обмеження у Словаччині ухвалили після того, як у партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, «було підтверджено наявність пестициду, який не дозволений в ЄС і має негативний вплив на здоров'я людини».

«Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій разом із підпорядкованими організаціями забезпечить відбір зразків усього зерна та борошна з України, що вже зберігається в Словаччині», – зазначає міністерство.

Про результати аналізу партії українського зерна Словаччина повідомить усі країни-члени ЄС й українського посла Мирослава Кастрана. Окремо це питання обговорять міністри сільського господарства країн "Вишеградської четвірки", а також Румунії та Болгарії на зустрічі в п’ятницю.

«Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій Словаччини не рекомендує імпортувати будь-яке українське зерно та зернові продукти», – підсумовується в заяві без уточнення, на який термін вводиться обмеження.

Нагадаємо, фермери в Румунії та Болгарії в п'ятницю влаштували протести проти рішення Євросоюзу звільнити від мит ​​сільськогосподарську продукцію з України, яка у результаті перенаситила місцеві ринки та сприяла зниженню цін.

Ще раніше, Україна заявила про призупинення експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику до Польщі. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський під час спільної пресконференції з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Робертом Телусом.

Теги: Словаччина зерно Україна

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