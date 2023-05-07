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Прем'єр-міністр Словаччини зібрався у відставку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Словаччини зібрався у відставку
прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер йде у відставку на тлі політичних розбіжностей

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від своїх обов'язків після того, як відставки міністрів послабили його кабінет, який виконує обов'язки тимчасового до виборів у вересні. Про це повідомляє Reuters. 

«Я вирішив попросити президента позбавити мене повноважень і залишити їй простір, щоб спробувати разом із технократичним урядом стабільно і мирно привести Словаччину до демократичних парламентських виборів», – сказав Хегер.

Він додав, що пізніше сьогодні, 7 травня, зустрінеться з Чапутовою, щоб офіційно подати у відставку. Потім вона зможе призначити тимчасового виконувача обов'язків прем'єра, який працюватиме до проведення дострокових виборів.

Едуард Хегер подав у відставку, після того, як низка міністрів, у тому числі очільник МЗС, пішли у відставку.

У грудні 2022 року парламент Словаччини виніс вотум недовіри уряду Хегера. Дострокові вибори призначили на 30 вересня 2023 року. Зузана Чапутова попросила Хегера залишитись на посаді з обмеженими повноваженнями до проведення виборів.

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Теги: міністр вибори інвестиції парламент

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