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Двосторонні інвестиції Китаю та країн Центральної та Східної Європи досягли $20 млрд

Діана Гасюк
glavcom.ua
Двосторонні інвестиції Китаю та країн Центральної та Східної Європи досягли $20 млрд
Китай, Центральна та Східна Європа покращують економічні зв'язки
фото з відкритих джерел

Торговельні та економічні зв'язки між Китаєм і Центральною та Східною Європою процвітали протягом останнього десятиліття, попри недавні виклики, такі як пандемія COVID і уповільнення світової економіки

Двосторонні інвестиції між Китаєм і країнами Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) сягнули $20 мільярдів. Про це повідомив заступник міністра торгівлі КНР Лі Фей, з посиланням на Xinhua.

За словами чиновника, у першому кварталі цього року прямі інвестиції Китаю в країни ЦСЄ зросли на 148% у річному обчисленні.

«Китайські компанії прагнуть інвестувати у цих регіонах у такі сфери, як автозапчастини, побутова техніка, медицина, логістика, енергетика та мінерали», – сказав Лі.

Він розповів, що, за даними міністерства, торгівля Китаю з державами ЦСЄ зростала в середньому на 8,1% з 2012 року, а імпорт Китаю з цих країн збільшувався в середньому на 9,2% на рік протягом цього періоду.

У першому кварталі цього року двостороння торгівля досягла $33,3 мільярда, що на 1,6% більше, ніж роком раніше.

Лі також повідомив, що у 2022 році кількість вантажних потягів Китай-Європа досягла 16 тисяч, що на 9% більше, ніж минулого року, а Польща, Угорщина, Словаччина та інші країни стали ключовими напрямками для них.

Нагадаємо, Китай підтримав резолюцію Генасамблеї ООН про співпрацю Організації з Радою Європи, яка ухвалюється щороку, зокрема у цьогорічній редакції містить згадку про російську агресію проти України та Грузії.

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Теги: інвестиції Китай Європа торгівля імпорт

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