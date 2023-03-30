Словаччина витратила на допомогу Україні 10% від свого оборонного бюджету

Також Олена Кондратюк відзначила, що Словаччина однією з перших передавала Україні літаки МіГ-29, системи ППО, САУ та бронетранспортери

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк подякувала Словаччині за всебічну військову, гуманітарну та політичну підтримку, яку Україні надавали з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це Кондратюк повідомила у фейсбук після зустрічі зі спікером Національної ради Словацької республіки Борисом Колларом.

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Олена Кондратюк відзначила, що Словаччина передала військової допомоги Україні у такій кількості, що дорівнює 10% її оборонного бюджету. Також, за словами заступниці голови ВР, Словаччина входить до десятки країн за відсотковим показником переданої військової допомоги України від оборонного бюджету країни.

«Вдячні за надані серед перших: системи ППО, літаки МіГ-29!, бронетраспортери, САУ», – пише Кондратюк.

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Олена Кондратюк також повідомляє про те, що, за словами спікера Бориса Коллара, він із віцеспікером на другий день після повномасштабного вторгнення були на українсько-словацькому кордоні та на місці допомагали вирішувати питання з прийомом вимушених українських переселенців.

Держпосадовиця також висловила вдячність Словаччині за підтримку кандидатства і прискореного членства України в ЄС.

«Борис Коллар наголосив, що Словаччина рада вітатиме Україну, як повноправного члена Євросоюзу, у разі виконання всіх умов вступу», – написала вона.

Крім того, Олена Кондратюк подякувала за ухвалення резолюції про засудження агресії Росії та визнання російського режиму терористичним, а РФ – державою-спонсором тероризму та резолюцію на захист викрадених росією і насильно депортованих українських дітей з вимогою про їх негайне повернення додому.

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«Пан Спікер також сказав, що Словаччина готова брати дуже активну участь у повоєнному відновлені та відбудові України», – закінчила такими словами пост Кондратюк.

Нагадаємо, що уряд Словаччини хоче судити проросійського політика, який блокував надання Україні Міг-29 та заявляв, що війну в Україні розпочали «українські фашисти».