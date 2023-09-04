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Сьогодні Ердоган проведе зустріч з Путіним: що відомо

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сьогодні Ердоган проведе зустріч з Путіним: що відомо
Ердоган і Путін не зустрічалися із жовтня 2022 року
фото з відкритих джерел

У понеділок, 4 вересня, російський диктатор Володимир Путін та турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган проведуть переговори в Сочі. Головною темою на них буде відновлення зернової угоди, з якої Росія вийшла у середині липня.

Це буде перший більш ніж за рік візит Ердогана до Росії та перша особиста зустріч двох президентів із жовтня 2022 року.

У Кремлі заявляли, що Росія готова повернутись до участі в угоді про експорт українського зерна через чорноморські порти, коли будуть виконані вимоги Москви щодо експорту російського продовольства.

Як заявив минулого тижня під час візиту до Москви міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, ООН разом із Туреччиною підготувала нові пропозиції, які можуть бути основою для поновлення зернової угоди.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш зазначав, що нові пропозиції, які були надіслані главі МЗС Росії Сергію Лаврову, зокрема стосуються експорту російського продовольства.

«Ми запропонували низку конкретних рішень у зв'язку з наявними занепокоєннями. Вони дозволяють забезпечити більш ефективний доступ російських продовольства та добрив на глобальні ринки за адекватними цінами», – сказав він.

ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди.

У Кремлі заявляли, що основними темами зустрічі Путіна та його турецького колеги Реджепа Тайїпа Ердогана стануть питання розвитку двосторонньої співпраці.

Теги: путін Реджеп Таїп Ердоган зерно росія

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