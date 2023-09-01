Генсек ООН написав листа Лаврову – Reuters

Після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Москві Лавров заявив, що Росія не бачить ніяких ознак того, що вона отримає гарантії

Лист був написаний напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна та глави Туреччини Тайіпа Ердогана

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив міністру закордонних справ країни-агресорки Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення зернової угоди, яка дозволила б безпечно експортувати українське зерно через Чорне море. Про це повідомляє Reuters.

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Лист був написаний напередодні зустрічі президента РФ Володимира Путіна та глави Туреччини Тайіпа Ердогана. Два турецьких джерела повідомили Reuters, що вони зустрінуться в понеділок, 4 вересня, і в першу чергу обговорить експорт зерна з Чорного моря.

«Ми представили пропозицію, яка могла б стати основою для продовження, але продовження, яке має бути стабільним», – заявив Гутерріш журналістам, не вдаючись у подробиці пропозиції.

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«У нас не може бути Чорноморської ініціативи, яка рухається від кризи до кризи, від припинення до припинення. Нам потрібно мати щось, що працює і працює на благо всіх», – сказав він.

У той же час, як зазначається в матеріалі, після зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Москві Лавров заявив, що Росія не бачить ніяких ознак того, що вона отримає гарантії, які дозволять їй відновити угоду по чорноморському зерну.

Росія заявила, що якщо вимоги поліпшити власний експорт зерна і добрив будуть виконані, вона розгляне можливість відновлення Чорноморської угоди. Однією з головних вимог Москви є відновлення підключення Россельхозбанка до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Хоча російський експорт продуктів харчування та добрив не підпадає під західні санкції, введені після вторгнення Росії в Україну, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику та страхування перешкоджають поставкам. «У нас є деякі конкретні рішення... що дозволяють забезпечити більш ефективний доступ російських продуктів харчування і добрив на світові ринки за адекватними цінами... Я вірю, що, працюючи серйозно, ми зможемо знайти позитивне рішення для всіх», – сказав Гутерріш.

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Нагадаємо, раніше йшлось про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже наступного тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним,