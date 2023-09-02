ЗМІ дізналися, що ООН пропонує агресору задля повернення до зернової угоди

Найважливішими елементами пакета є включення європейської дочірньої компанії російського банку до системи SWIFT

Організація Об'єднаних Націй спільно з Туреччиною розробили новий набір пропозицій для відновлення зернової угоди. Вони пропонують під'єднати дочірню компанію Россельхозбанку до SWIFT. Про це повідомляє турецька інформагенція Anadolu.

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Міністр закордонних справ Туреччини, Хакан Фідан, під час спільної пресконференції з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, оголосив, що Організація Об'єднаних Націй розробила новий пакет пропозицій для відновлення зернової угоди.

Ця пропозиція включає наступні пункти:

Підключення російської дочірньої компанії Россельхозбанку до міжнародної платіжної системи SWIFT.

Зняття санкцій з російських компаній, що займаються виробництвом добрив в Європі.

За даним видання, що альтернативні ініціативи мають проблеми з точки зору безпеки та вартості. Після виходу Російської Федерації з угоди, Україна розпочала експортувати зерно через Румунію. Звідти воно транспортувалося через річку Дунай та далі до світових ринків морським шляхом. Але потужностей недостатньо, бо Чорноморська угода давала можливість експортувати 33 млн тонн зерна на рік.

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Крім того, РФ заявила, що всі цивільні судна, які відправлятимуться до українських портів будуть вважатись такими, що взяли участь у війни на боці України. Це створює загрозу як у Чорноморському регіоні, так і в районі Одеса-Рені, адже окупанти неодноразово завдавали ударів по портовій інфраструктурі.

При цьому Росія висунула свої вимоги:

Підключення Россельхозбанку до міжнародної системи фінансових платежів SWIFT;

Скасування ембарго на поставки запчастин до сільськогосподарської техніки в Російську Федерацію;

Скасування обмежень на страхування суден та заборону на доступ до портів.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив міністру закордонних справ країни-агресорки Сергію Лаврову «набір конкретних пропозицій», спрямованих на відновлення зернової угоди, яка дозволила б безпечно експортувати українське зерно через Чорне море.

Нагадаємо, раніше йшлось про те, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган уже наступного тижня зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.