Голова МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення «зернової угоди»

ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення Чорноморської зернової угоди

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, що перебуває з робочим візитом у Москві, закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє Daily Sabah.

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Фідан наголосив на важливості відродження «зернової угоди» й підтвердив рішучість Туреччини сприяти зусиллям у цьому напрямку. «Ми продовжимо працювати над відродженням Чорноморської зернової угоди, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні», – зазначив він.

Він зауважив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення Чорноморської зернової угоди. «Ми вважаємо, що це забезпечить належні підстави для відновлення угоди», – резюмував він.

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Раніше повідомлялося, що влада Туреччини обговорює три сценарії розвитку ситуації навколо зернової угоди, реалізація якої була призупинена 17 липня. Підсумки опрацювання питання глава МЗС країни Хакан Фідан планує обговорити з дипломатом країни-агресорки Сергієм Лавровим та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, після чого може відбутися зустріч президентів Реджепа Тайіпа Ердогана та Володимира Путіна.

Нагадаємо, 17 серпня Росія заявила про зупинення «зернової угоди».