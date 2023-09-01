Про що говоритимуть Путін та Ердоган. Кремль розкрив нові подробиці

Серед іншого Путін та Ердоган обговорять питання розвитку взаємовигідного співробітництва

Основними темами зустрічі російського лідера Володимира Путіна та його турецького колеги Реджепа Тайїпа Ердогана стануть питання розвитку двосторонньої співпраці. Про це йдеться на офіційному сайті Кремля.

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«Путін та Ердоган обговорять 4 вересня у Сочі питання розвитку взаємовигідного співробітництва, актуальну міжнародну проблематику», – йдеться у повідомленні.

Раніше Кремль назвав дату та місце переговорів Путіна з Ердоганом. Зустріч лідерів двох країн відбудеться у Сочі 4 вересня у середині дня.

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Наприкінці серпня відбулися переговори глав дипломатичних відомств двох країн. Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що він обговорюватиме зі своїм колегою Сергієм Лавровим підготовку майбутньої зустрічі двох лідерів, а також питання відновлення зернової угоди та встановлення справедливого миру в Україні.

До слова, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, що перебував з робочим візитом у Москві, закликав до відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомляє Daily Sabah.

Фідан наголосив на важливості відродження «зернової угоди» й підтвердив рішучість Туреччини сприяти зусиллям у цьому напрямку. «Ми продовжимо працювати над відродженням Чорноморської зернової угоди, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні», – зазначив він.

Він зауважив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення Чорноморської зернової угоди. «Ми вважаємо, що це забезпечить належні підстави для відновлення угоди», – резюмував він.

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Нагадаємо, зустріч президента Росії Володимира Путіна з його турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом 4 вересня у Сочі підтвердили. Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на джерело в дипломатичному відомстві в Анкарі.Раніше «рупор Кремля» Дмитро Пєсков пообіцяв найближчим часом повідомити про точну дату зустрічі лідерів Росії та Туреччини.