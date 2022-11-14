Соратниця Тихановської: Ми все-таки за мирний протест…

У 2020 році в Білорусі були президентські вибори. Тоді ж відбулися масові протести

Чи готовий уряд Тихановської чинити збройний опір режиму Лукашенка?

Білоруська опозиція сподівається прибрати від влади самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у мирний спосіб. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла представниця Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Аліна Ковшик.

«Ми все-таки виступаємо за мирний шлях. Будемо сподіватися на нього і працювати над тим, щоби зміна режиму, за можливості, відбулася без кровопролиття. Але, тим не менше, ми готуємося боротися за себе і свою країну… Гадаю, що зараз ніхто не знає, як відбудеться падіння режиму. Як правило, завжди у кожній країні це відбувається досить несподівано. Наше завдання – бути до цього готовими і правильно реагувати», – зазначила міністерка опозиційного кабінету.

За словами Ковшик, після протестів 2020 року була проведена робота над помилками. Сьогодні для Білорусі дуже важливо мати політичних лідерів та певну опозиційну структуру.

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«На жаль, або на щастя, історія не має умовного способу. Створення Об'єднаного перехідного кабінету – теж результат роботи над помилками. Нам дуже потрібна консолідована політична сила, потрібні політичні лідери, які зможуть взяти на себе ухвалення рішень у важкий момент», – зазначила опозиціонерка.

На думку Ковшик, спільне майбутнє України та Білорусі – у мирному сусідстві та стратегічному партнерстві.

«Я проти використання таких слів, як «брати», «старший», «молодший». Вважаю, що це якраз російський наратив, так називати сусідів. Ми його не повинні повторювати. Думаю, що Білорусь і Україна можуть бути прекрасними стратегічними партнерами і мирними сусідами, які дуже добре поруч живуть, допомагають одне одному і будують двосторонні зв'язки. Наша велика різниця у тому, що ви, українці, вже 30 років живете у країні з демократією. Ви захистили своє право говорити правду, право на свободу слова і у вас ніхто не зміг цього відібрати. Як кажуть українці: «Нас неможливо перемогти, нас можна тільки знищити», – наголосила міністерка.

Ковшик зазначила, що в нинішній диктаторські Білорусі важко мати альтернативний політичний погляд через масштабні репресії влади.

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«Білоруси ж уже майже 30 років живуть за жорсткої диктатури. Наші люди, які закордоном, збираючись до Білорусі, часто говорять: «Доведеться повертатися до нашого концтабору». Тобто це місце, де зараз дуже важко навіть дихати, це місце, де дуже важко мати якийсь альтернативний погляд. Але, тим не менш, я вірю у людей, які підняли голову у 2020 році, відчули смак свободи, значимість, важливість своїх рішень, відчули себе частиною чогось більшого. Незважаючи на всі загрози, репресії, величезний тиск. Ми завжди закликаємо наших людей бути обережними, берегтися. І найголовніше – бути на волі. Віримо, що прийде день, коли вся Білорусь зможе підняти голову», – сподівається опозиціонерка.

Як повідомлялося, аналітики ISW вважають, що Білорусь навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки, але продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну.