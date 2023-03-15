США повідомили, коли буде загострення на фронті та пообіцяли допомогу

Вашингтон працюватиме над тим, щоб доставити якнайшвидше всі необхідні боєприпаси до передових частин України

США прогнозують, що на Україну чекає важка боротьба проти Росії навесні та влітку і пообіцяли допомогти розв'язати проблему боєприпасів. Про це на брифінгу повідомив представник міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

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За його словами, США тісно співпрацюють із союзниками, щоб забезпечити Збройні Сили України, однак визнають той факт, що попереду очікується важка боротьба, особливо у весняний та літній періоди.

Він зазначив, що Вашингтон працюватиме над тим, щоб доставити якнайшвидше всі необхідні боєприпаси до передових частин України.

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Райдер заявив, що засідання країн-донорів військової допомоги у форматі «Рамштайн» 15 березня буде присвячено нагальним потребам, зокрема, боєприпасам.

«Ви чули, як держсекретар Остін та інші кажуть, що ми прихильні до того, щоб переконатися, що у них є все необхідне для успіху», — заявив представник Пентагону.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков напередодні чергової зустрічі у форматі«Рамштайн» провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.