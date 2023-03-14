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Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»
фото: Олексій Резніков/Твіттер

Ллойд Остін надав актуальну інформацію стосовно зусиль США із надання оборонної допомоги Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні чергової зустрічі у форматі«Рамштайн» провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном.Про це очільник Міноборони повідомив у Твіттер.

«Напередодні зустрічі у форматі «Рамштайн» я поговорив із моїм хорошим другом міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми порівняли наші нотатки щодо співпраці та шляху до перемоги», – повідомив Резніков.

Ллойд Остін, у свою чергу, зазначив, що «надав актуальну інформацію стосовно зусиль США із надання оборонної допомоги, а міністр Резніков детально розповів про чинну ситуацію в Україні».

Раніше повідомлялося, що наступна зустріч у форматі Рамштайн може відбутися в середині березня. Ймовірно воно проходитиме онлайн. 

14-15 лютого у Брюсселі проходило засідання міністрів оборони у форматі «Рамштайн-9». Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9».

Теги: міністр Міноборони Олексій Резніков США військова техніка

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