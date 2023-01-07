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Стала відома дата наступного «Рамштайну»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стала відома дата наступного «Рамштайну»
фото з відкритих джерел

Міністри оборони США та Німеччини обговорили способи координації подальшої військової підтримки України

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 20 січня. Про це повідомили в міністерстві оборони Німеччини.

«У межах підготовки до найближчого засідання Контактної групи з питань оборони України 20 січня 2023 року міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт провела телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої вони, серед іншого, обговорили поточну воєнну ситуацію в Україні та способи координації подальшої військової підтримки України, зокрема щодо бойових машин піхоти та зенітно-ракетного комплексу Patriot», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що очільники оборонних відомств Німеччини і США, зокрема, обговорили спільну ініціативу з постачання Україні БМП західного виробництва та боєприпасів до них, зокрема, БМП Bradley зі Сполучених Штатів та до 40 БМП Marder із ФРН.

«У поєднанні з близько 100 радянськими основними бойовими танками та БМП, які ми надали разом з нашими союзниками, … ці спільні зусилля значно посилять міцність Збройних сил України. Ми з союзниками продовжуємо підтримувати Україну в єдності, солідарності та тісній координації. Разом ми сильніші», – додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України.

Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна

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