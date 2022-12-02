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Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України
Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні взяла участь у Київському безпековому форумі
фото з відкритих джерел

Фельдгузен: «Новий «Рамштайн» для України може стати цікавинкою»

Країни Західну можуть невдовзі провести «фінансовий Рамштайн» з економічної підтримки України. Про це заявила Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час Київського безпекового форуму.

«Люди в Рамштайні ніколи не думали, що Рамштайн буде синонімом не американської військової бази, а синонімом спільної союзницької допомоги Україні в усіх сферах, починаючи від озброєння і енергетики», – зазначила Фельдгузен.

Посол зазначила, що новий «Рамштайн» для України може стати цікавинкою, проте деталі не уточнила.

Нагадаємо, вчора Берлін анонсував передачу Україні семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і 100 тисяч аптечок.

27 листопада Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги.

Зазначимо, Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави. Раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина передала Україні партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню MARS II. Також в рамках військової допомоги Київ отримав: 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин, запчастини для великокаліберних кулеметів М2, 17 автомобілів для прикордонного захисту, 10 датчиків та глушників проти дронів, 20 розширювачів частотного діапазону для антидронових пристроїв та іншу техніку. 

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Теги: Німеччина посол Україна війна росія окупанти

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