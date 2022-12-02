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«Рамштайн для енергетики»: президент Франції готує конференцію з допомоги Україні 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Рамштайн для енергетики»: президент Франції готує конференцію з допомоги Україні 
Країна-терористка Росія не досягне цілі, атакуючи критичну інфраструктуру України
фото з відкритих джерел

Макрон особисто працює над підготовкою заходу, присвяченого протидії ударам Росії по енергомережі України 

Президент Франції Еммануель Макрон особисто працює над підготовкою конференції з допомоги Україні, яка невдовзі відбудеться у Парижі. Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».  

«Сьогодні Україна потерпає від російських ударів по критичній інфраструктурі, що є воєнним злочином», – сказав він.  

Етьєн де Понсен зазначив, що 13 грудні у Парижі відбудеться конференція з допомоги Україні щодо протидії таким ударам Росії і боротьбі з їхніми наслідками.  

«Наш президент працює щодня особисто над підготовкою цієї конференції», – повідомив посол Фракції.  

Він зазначив, що буде визначено п'ять пріоритетів: електроенергетика, якість води, охорона здоров’я, транспортна інфраструктура і економіка.  

«Ми маємо створити координаційний механізм, такий собі Рамштайн для енергетики», – сказав Етьєн де Понсен.  

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід не буде підштовхувати Україну до компромісів у війні з Росією, які вона вважатиме неприйнятними.

Раніше повідомлялося, що Франція з партнерами готує спецтрибунал для Росії.

Теги: економіка інфраструктура охорона посол президент росія Україна Еммануель Макрон Франція

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