«Рамштайн для енергетики»: президент Франції готує конференцію з допомоги Україні 

Макрон особисто працює над підготовкою заходу, присвяченого протидії ударам Росії по енергомережі України

Президент Франції Еммануель Макрон особисто працює над підготовкою конференції з допомоги Україні, яка невдовзі відбудеться у Парижі. Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Сьогодні Україна потерпає від російських ударів по критичній інфраструктурі, що є воєнним злочином», – сказав він.

Етьєн де Понсен зазначив, що 13 грудні у Парижі відбудеться конференція з допомоги Україні щодо протидії таким ударам Росії і боротьбі з їхніми наслідками.

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«Наш президент працює щодня особисто над підготовкою цієї конференції», – повідомив посол Фракції.

Він зазначив, що буде визначено п'ять пріоритетів: електроенергетика, якість води, охорона здоров’я, транспортна інфраструктура і економіка.

«Ми маємо створити координаційний механізм, такий собі Рамштайн для енергетики», – сказав Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід не буде підштовхувати Україну до компромісів у війні з Росією, які вона вважатиме неприйнятними.

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Раніше повідомлялося, що Франція з партнерами готує спецтрибунал для Росії.