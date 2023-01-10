Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Україна має отримати все необхідне»: Зеленський поділився очікуваннями від «Рамштайну»

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Україна має отримати все необхідне»: Зеленський поділився очікуваннями від «Рамштайну»
Україна має отримати все необхідне, щоб вигнати окупантів з України
фото з відкритих джерел

Зеленський впевнений, що невдовзі в українських військових буде нова зброя та техніка

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягає згоди з партнерами напередодні чергового засідання «Рамштайну». Глава держави впевнений, що невдовзі в українських військових буде нова зброя та техніка. Таку заяву президент зробив під час свого вечірнього відеозвернення.

«Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового «Рамштайну», і на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів», – заявив він.

Президент наголосив, що Україна має отримати все необхідне, щоб вигнати окупантів із нашої території.

«Російські удари по Херсону й Очакову, по містах Донеччини та Харківщини, постійний терор проти прикордонних громад Сумщини... Постійний терор проти наших людей на окупованій території... Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів. Я впевнений, що ця зброя й ця техніка будуть у наших воїнів на фронті. Вже скоро», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з головних тем обговорень була ситуація на фронті.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Нагадаємо, що під Соледаром зникли два британські волонтери. Раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат. 

Читайте також: Битва за Соледар. Окупантам потрібен успіх і з втратами вони не рахуються
Теги: росія зброя війна Володимир Зеленський Україна допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії
Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії
Вчора, 14:38
Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці
Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці
Вчора, 18:59
Зеленський переконаний, що Україна звільнить увесь Донбас
Які перспективи на Донбасі: Зеленський провів засідання Ставки (відео)
Вчора, 23:02

Політика

«Україна має отримати все необхідне»: Зеленський поділився очікуваннями від «Рамштайну»
«Україна має отримати все необхідне»: Зеленський поділився очікуваннями від «Рамштайну»
Які перспективи на Донбасі: Зеленський провів засідання Ставки (відео)
Які перспективи на Донбасі: Зеленський провів засідання Ставки (відео)
Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці
Зеленський провів переговори із прем'єром Чехії: перші подробиці
НАБУ оголосило у розшук депутатку від «Слуги народу» Шол
НАБУ оголосило у розшук депутатку від «Слуги народу» Шол
Скандал із речницею: ДПСУ відреагувала на провокативні фото
Скандал із речницею: ДПСУ відреагувала на провокативні фото
Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії
Формула миру та підтримка енергетики: Зеленський провів переговори з прем’єром Португалії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, відреагувала на скандал
23K
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
23K
Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
15K
Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення
9650
Онук Ірини Фаріон виявив проблему української інтелігенції
9044
Мобілізовані рашисти їдуть на український фронт у товарних вагонах (фото, відео)

Новини

Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту