«Україна має отримати все необхідне»: Зеленський поділився очікуваннями від «Рамштайну»

Україна має отримати все необхідне, щоб вигнати окупантів з України

Зеленський впевнений, що невдовзі в українських військових буде нова зброя та техніка

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягає згоди з партнерами напередодні чергового засідання «Рамштайну». Глава держави впевнений, що невдовзі в українських військових буде нова зброя та техніка. Таку заяву президент зробив під час свого вечірнього відеозвернення.

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«Будуть хороші новини для нашої держави, і дуже важливо, що ми досягаємо згоди з партнерами саме зараз, напередодні нового «Рамштайну», і на тлі чергових жорстоких злочинів окупантів», – заявив він.

Президент наголосив, що Україна має отримати все необхідне, щоб вигнати окупантів із нашої території.

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«Російські удари по Херсону й Очакову, по містах Донеччини та Харківщини, постійний терор проти прикордонних громад Сумщини... Постійний терор проти наших людей на окупованій території... Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів. Я впевнений, що ця зброя й ця техніка будуть у наших воїнів на фронті. Вже скоро», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, 9 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з головних тем обговорень була ситуація на фронті.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські загарбники розпочали потужний штурм Соледара Донецької області після того, як їм не вдалося окупувати місто.

Нагадаємо, що під Соледаром зникли два британські волонтери. Раніше повідомлялося, що у Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.