Сполучені Штати Америки та Ізраїль розглядають можливість завдання нових ударів по Ірану найближчим часом. Обговорення військових сценаріїв активізувалося на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та безрезультатних дипломатичних переговорів із Тегераном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CBS News.

За інформацією американського телеканалу, Вашингтон розглядає можливість відновлення масштабних ударів по іранських об'єктах. Водночас президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення щодо нової військової операції.

Як повідомляє CBS News із посиланням на публікації Bloomberg та The New York Times, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликає американського президента долучитися до нової кампанії ударів по Ірану, яка може тривати від чотирьох до семи днів.

Однією з причин обговорення нової операції стали розвідувальні дані про можливе відновлення Іраном ракетних і безпілотних спроможностей. Також американські та ізраїльські посадовці вивчають повідомлення про ймовірну діяльність Тегерана у сфері хімічної та біологічної зброї.

Водночас, за даними журналістів, усередині адміністрації Трампа існують розбіжності щодо достовірності розвідувальної інформації та доцільності нових масштабних ударів.

Ситуація загострилася після кількох тижнів безрезультатних непрямих переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Сторони не змогли досягти компромісу щодо ключових умов припинення військового протистояння.

18 листопада начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Еяль Замір провів переговори з командувачем Центрального командування США адміралом Бредом Купером. Військові обговорили безпекову ситуацію в регіоні та координацію дій між двома державами.

При цьому офіційного оголошення про початок нової спільної операції США та Ізраїлю наразі немає. Конкретні терміни й можливі цілі ударів також не підтверджені.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 10 листопада Трамп назвав відновлення ударів по Ірану малоймовірним. Водночас американський президент наголосив, що США зберігають військову готовність і можуть змінити свою позицію залежно від розвитку ситуації на Близькому Сході.

Також на початку листопада американські військові завдали обмежених ударів по іранських цілях у районі Ормузької протоки. Представники США характеризували ці дії як оборонні на тлі загроз американським силам та судноплавству.

Крім того, наприкінці жовтня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп ще не ухвалив рішення про нові удари. За його словами, Вашингтон має необхідні військові можливості, однак віддає перевагу дипломатичному врегулюванню.