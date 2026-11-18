США та Іран здійснили взаємні атаки попри паралельні переговори Тегерана з посередниками в Катарі та Омані. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Американські винищувачі обстріляли ракетний майданчик Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на острові Кешм в Ормузькій протоці у відповідь на удар Ірану по американській військовій радарній системі на базі Шейх-Іса в Бахрейні. За даними влади Бахрейну, де базується П'ятий флот США, атаку вдалося перехопити без жертв і руйнувань, тоді як іранські ЗМІ заявили, що обстріл США також не завдав шкоди інфраструктурі.

Військове загострення відбулося на тлі дипломатичних зусиль із припинення майже дев'ятимісячної війни, що розпочалася 28 лютого з ударів США та Ізраїлю по Ірану. У вівторок представники Катару та Ірану провели зустріч для зближення позицій сторін, а глава МЗС Ірану Аббас Аракчі відвідав Оман. Там він обговорив із місцевим колегою захист судноплавства в Ормузькій протоці, частково заблокованій Тегераном, а також представив султану Оману Хайсаму бін Таріку іранську мирну ініціативу.

Водночас ситуація в регіоні та навколо судноплавних шляхів залишається напруженою: цього місяця в Ормузькій протоці почастішали напади на танкери, зокрема біля узбережжя Оману зник екіпаж одного із суден, а КВІР повідомив про пожежі на газовозі та двох нафтових танкерах. На цьому тлі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,4% – до $92,76 за барель. Президент США Дональд Трамп заявив про збереження американської військово-морської блокади Ірану та повідомив, що Вашингтон серйозно ставиться до інформації про можливу підготовку Іраном атаки з використанням «брудної бомби» у столиці США, яку в Тегерані назвали безпідставною інформаційною кампанією.

Додатковим чинником ескалації став тиск Ірану на Бахрейн після того, як місцевий суд засудив до довічного ув'язнення 64 особи, переважно шиїтських священнослужителів, за звинуваченням у змові з Тегераном. У КВІР пригрозили Бахрейну наслідками за союз зі США та переслідування шиїтського духовенства, а підтримувані Іраном єменські хусити паралельно продовжують атаки на Саудівську Аравію та захоплюють узбережжя в районі протоки Баб-ель-Мандеб.

Як відомо, нові дані американської розвідки свідчать про те, що Тегеран розробляє конкретні плани нападу на високопосадовців адміністрації Дональда Трампа у Вашингтоні з використанням так званої «брудної бомби» або хімічної зброї.

Попри те, що в США тривають дискусії щодо реальної спроможності Ірану втілити цей задум і наразі йдеться радше про підготовку альтернативних варіантів дій, а не про неминучу атаку, виявлений план містить чіткі локації та цілі, що вже викликало інтенсивну підготовку американських служб до надзвичайних ситуацій.