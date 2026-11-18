США та Іран обмінялися ударами на тлі переговорів
Іран атакував американську радарну систему в Бахрейні
США та Іран здійснили взаємні атаки попри паралельні переговори Тегерана з посередниками в Катарі та Омані. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.
Американські винищувачі обстріляли ракетний майданчик Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на острові Кешм в Ормузькій протоці у відповідь на удар Ірану по американській військовій радарній системі на базі Шейх-Іса в Бахрейні. За даними влади Бахрейну, де базується П'ятий флот США, атаку вдалося перехопити без жертв і руйнувань, тоді як іранські ЗМІ заявили, що обстріл США також не завдав шкоди інфраструктурі.
Військове загострення відбулося на тлі дипломатичних зусиль із припинення майже дев'ятимісячної війни, що розпочалася 28 лютого з ударів США та Ізраїлю по Ірану. У вівторок представники Катару та Ірану провели зустріч для зближення позицій сторін, а глава МЗС Ірану Аббас Аракчі відвідав Оман. Там він обговорив із місцевим колегою захист судноплавства в Ормузькій протоці, частково заблокованій Тегераном, а також представив султану Оману Хайсаму бін Таріку іранську мирну ініціативу.
Водночас ситуація в регіоні та навколо судноплавних шляхів залишається напруженою: цього місяця в Ормузькій протоці почастішали напади на танкери, зокрема біля узбережжя Оману зник екіпаж одного із суден, а КВІР повідомив про пожежі на газовозі та двох нафтових танкерах. На цьому тлі ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,4% – до $92,76 за барель. Президент США Дональд Трамп заявив про збереження американської військово-морської блокади Ірану та повідомив, що Вашингтон серйозно ставиться до інформації про можливу підготовку Іраном атаки з використанням «брудної бомби» у столиці США, яку в Тегерані назвали безпідставною інформаційною кампанією.
Додатковим чинником ескалації став тиск Ірану на Бахрейн після того, як місцевий суд засудив до довічного ув'язнення 64 особи, переважно шиїтських священнослужителів, за звинуваченням у змові з Тегераном. У КВІР пригрозили Бахрейну наслідками за союз зі США та переслідування шиїтського духовенства, а підтримувані Іраном єменські хусити паралельно продовжують атаки на Саудівську Аравію та захоплюють узбережжя в районі протоки Баб-ель-Мандеб.
Як відомо, нові дані американської розвідки свідчать про те, що Тегеран розробляє конкретні плани нападу на високопосадовців адміністрації Дональда Трампа у Вашингтоні з використанням так званої «брудної бомби» або хімічної зброї.
Раніше ізраїльська розвідка повідомила ЦРУ про наміри Ірану організувати замах на президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців. За наявною інформацією, для атак планують використовувати безпілотники.
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