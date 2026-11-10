Трамп відповів, чи відновить удари по Ірану

Трамп: Якщо відбудуться будь-які зміни в розвитку ситуації на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки перебувають у повній бойовій готовності та готові діяти

Дональд Трамп назвав відновлення ударів по Ірану малоймовірним, але заявив про збереження морської блокади

Президент США Дональд Трамп оцінив імовірність відновлення військової операції проти Ірану як «дуже малоймовірну». Про це американський лідер повідомив за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, пише «Главком».

За словами глави Білого дому, зустріч минула успішно. Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт та інші держави дійшли згоди в тому, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю – Трамп наголосив, що це питання взагалі не підлягає обговоренню. Крім того, ці країни висловилися за збереження чинних заходів тиску на Тегеран, включно з військово-морською блокадою.

«Якщо відбудуться будь-які зміни в розвитку ситуації на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки перебувають у повній бойовій готовності та готові діяти. Проте на даний момент такий сценарій видається дуже малоймовірним. Ізраїль і весь Близький Схід захищені від іранської небезпеки та загроз. Ми спостерігаємо позитивну динаміку в напрямку завершення цього конфлікту й забезпечимо захист інтересів Америки за будь-яких обставин. Після завершення цієї військової операції американський народ і весь світ стануть набагато захищенішими та почуватимуться в більшій безпеці», – написав Трамп.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчіпригрозив СШАмасштабною військовою відповіддю, якщо Вашингтон відмовиться від запропонованого Тегераном плану припинення війни. Іранська пропозиція передбачає виконання американських вимог Тегерана та відкриття Ормузької протоки протягом двох днів.

Нагадаємо, 8 листопада «Главком» повідомляв, що США посилили морську блокаду Ірану та атакували комерційне судно. Американське командування заявило, що корабель проігнорував попередження та намагався залишити регіон після заходу до іранського порту.