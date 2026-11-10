Головна Світ Політика
search button user button menu button
1721-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Трамп відповів, чи відновить удари по Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відповів, чи відновить удари по Ірану
Трамп: Якщо відбудуться будь-які зміни в розвитку ситуації на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки перебувають у повній бойовій готовності та готові діяти
фото: Getty Images

Дональд Трамп назвав відновлення ударів по Ірану малоймовірним, але заявив про збереження морської блокади

Президент США Дональд Трамп оцінив імовірність відновлення військової операції проти Ірану як «дуже малоймовірну». Про це американський лідер повідомив за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Катару Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, пише «Главком».

За словами глави Білого дому, зустріч минула успішно. Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт та інші держави дійшли згоди в тому, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю – Трамп наголосив, що це питання взагалі не підлягає обговоренню. Крім того, ці країни висловилися за збереження чинних заходів тиску на Тегеран, включно з військово-морською блокадою.

«Якщо відбудуться будь-які зміни в розвитку ситуації на Близькому Сході, Сполучені Штати Америки перебувають у повній бойовій готовності та готові діяти. Проте на даний момент такий сценарій видається дуже малоймовірним. Ізраїль і весь Близький Схід захищені від іранської небезпеки та загроз. Ми спостерігаємо позитивну динаміку в напрямку завершення цього конфлікту й забезпечимо захист інтересів Америки за будь-яких обставин. Після завершення цієї військової операції американський народ і весь світ стануть набагато захищенішими та почуватимуться в більшій безпеці», – написав Трамп.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчіпригрозив СШАмасштабною військовою відповіддю, якщо Вашингтон відмовиться від запропонованого Тегераном плану припинення війни. Іранська пропозиція передбачає виконання американських вимог Тегерана та відкриття Ормузької протоки протягом двох днів. 

Нагадаємо, 8 листопада «Главком» повідомляв, що США посилили морську блокаду Ірану та атакували комерційне судно. Американське командування заявило, що корабель проігнорував попередження та намагався залишити регіон після заходу до іранського порту.

Теги: Іран США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

ЗМІ: США обговорювали з РФ післявоєнні гарантії безпеки для України за аналогією з НАТО
ЗМІ: США обговорювали з РФ післявоєнні гарантії безпеки для України за аналогією з НАТО
Трамп відповів, чи відновить удари по Ірану
Трамп відповів, чи відновить удари по Ірану
Росія знову зіткнулася з дефіцитом пального після ударів по НПЗ – Reuters
Росія знову зіткнулася з дефіцитом пального після ударів по НПЗ – Reuters
Міністр внутрішніх справ Естонії звинуватив Росію в державному тероризмі – FT
Міністр внутрішніх справ Естонії звинуватив Росію в державному тероризмі – FT
Британські військові вирушили за кордон для полювання на хакерів
Британські військові вирушили за кордон для полювання на хакерів
Військова присутність Росії в Балтійському морі досягла піку – Sky News
Військова присутність Росії в Балтійському морі досягла піку – Sky News

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2026
108K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
103K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
74K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
74K
Ющенко розкрив причину, чому поїхав за кордон

Новини

Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Шкільний скандал на Київщині: вчителям урізають зарплати, директорки дали пояснення
Вчора, 19:36
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
Вчора, 17:41
Брат Михайла Подоляка загинув на війні проти України – ЗМІ
Вчора, 15:47
Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді
Вчора, 14:35
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира за 4 тис. грн на Нивках
Вчора, 14:10

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua