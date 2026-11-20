Сенат США у четвер, 19 листопада, відхилив резолюцію, яка передбачала обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа щодо Ірану. Ініціатива демократів не набрала необхідної кількості голосів, хоча її підтримали троє сенаторів-республіканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Hill.

За резолюцію проголосували 48 сенаторів, тоді як 51 виступив проти. Документ мав на меті зобов'язати американського президента припинити військові дії проти Ірану без відповідного дозволу Конгресу.

Голосування стало першою спробою обмежити воєнні повноваження Трампа в обох палатах Конгресу після проміжних виборів у листопаді. Демократи розраховували на ширшу підтримку своєї ініціативи на тлі невдоволення частини американських виборців продовженням військового протистояння з Іраном.

До демократів приєдналися троє представників Республіканської партії: Сьюзен Коллінз від штату Мен, Ліза Мурковскі від Аляски та Ренд Пол від Кентуккі. Усі троє раніше підтримували аналогічні спроби обмежити повноваження президента.

Водночас сенатор-демократ Джон Феттерман від Пенсильванії став єдиним представником своєї партії, який проголосував проти резолюції. Політик відомий своєю підтримкою Ізраїлю та жорсткою позицією щодо Ірану.

Республіканець Том Тілліс від Північної Кароліни, який у вересні підтримував подібний документ, цього разу змінив позицію. Він пояснив, що нова резолюція відрізняється від попередніх і фактично має лише політичний характер.

«Я підтримував деякі з них. Але ви ж розумієте, що резолюції відрізняються одна від одної. Ця не надходить до президента, тому є лише заявою Конгресу», – заявив Тілліс.

Сенатор додав, що вже висловлював свою позицію щодо війни проти Ірану та не бачить необхідності повторно підтверджувати її голосуванням за ініціативу демократів.

Як зазначає The Hill, резолюція мала переважно політичне значення. Демократи прагнули зафіксувати позицію республіканців щодо продовження військових дій, усвідомлюючи, що навіть у разі підтримки документа Конгресом адміністрація Трампа навряд чи добровільно погодилася б на обмеження президентських повноважень.

Питання контролю Конгресу над військовими операціями залишається предметом суперечок між американськими партіями. Демократи наполягають, що рішення про тривалі бойові дії повинні ухвалювати законодавці. Натомість більшість республіканців підтримує право президента самостійно керувати військовими операціями в межах його конституційних повноважень.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 23 червня Сенат США підтримав резолюцію про виведення американських військ з іранського конфлікту. Документ отримав 50 голосів проти 48, однак не мав сили закону. До демократів тоді приєдналися четверо республіканців.

Також у травні республіканська більшість Сенату всьоме заблокувала спробу демократів обмежити воєнні повноваження Трампа. Тоді голосування завершилося з результатом 50 проти 49, а прихильникам резолюції не вистачило голосів для її просування.

Крім того, 10 листопада Трамп оцінив можливість відновлення ударів по Ірану. Американський президент назвав такий сценарій малоймовірним, однак наголосив, що США зберігають військову готовність і продовжують морську блокаду.