США відреагували на китайський аеростат санкціями

Через помічену в американському повітряному просторі китайську кулю-шпигуна США вводять санкції проти компаній Китаю

Міністерство торгівлі США у п'ятницю внесло до «чорного списку» шість юридичних осіб Китаю, які сприяють розвитку китайської аерокосмічної галузі, включаючи створення аеростатів. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, під дію обмежень потрапили компанії Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Група.

«Уряд США виніс ухвалу, що діяльність цих шести організацій суперечить інтересам національної безпеки або зовнішньої політики нашої країни», – йдеться у заяві Міністерства торгівлі США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

Також раніше повідомлялося, що китайський аеростат, збитий 4 лютого американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки, а також був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах.