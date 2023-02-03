Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон виявив над США китайську повітряну кулю-шпигуна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Пентагон виявив над США китайську повітряну кулю-шпигуна
Пентагон відстежує китайську повітряну кулю-шпигуна
фото з відкритих джерел

Пентагон вирішив не збивати повітряну кулю через ризик для людей на землі

Сполучені Штати Америки відстежують ймовірно китайську повітряну кулю-шпигуна, помічену над повітряним простором США. Про це заявив 2 лютого високопосадовець оборонного відомства, повідомляє Радіо Свобода.

Посадовець сказав журналістам, що Пентагон має «високу впевненість» у тому, що це китайський висотний аеростат-розвідник, який пролетів над конфіденційними об’єктами для збору інформації.

Одне з місць, де помітили повітряну кулю, було над Монтаною, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Пентагон вирішив не збивати повітряну кулю через ризик для людей на землі.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

Раніше Білий дім висловив стурбованість «провокаційною» військовою активністю Китаю поблизу Тайваню після повідомлень про рекордну кількість китайських літальних апаратів, що зайшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони острова. 

Також після того, як Державний департамент США схвалив продаж Тайваню зброї на суму $1,1 млрд, у китайському посольстві застерегли про серйозну загрозу для відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Читайте також:

Теги: США Китай Пентагон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правозахисна організація вказала Крим, як російську територію
Як Росія та Китай використовують активістів по всьому світу
31 сiчня, 13:57
Представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що коментарі Мініхана «не відображають точку зору Міністерства оборони США щодо Китаю».
Американський генерал закликав готуватися до війни з Китаєм і назвав терміни
28 сiчня, 10:57
Ще одна країна приєднається до спільних військових навчань Китаю та РФ
Ще одна країна приєднається до спільних військових навчань Китаю та РФ
24 сiчня, 07:44
Білий Дім занепокоєний поглибленням співпраці Росії та Китаю
Китайські державні компанії можуть допомагати Росії у війні: деталі від Bloomberg
24 сiчня, 04:52
Напруга у Тайванській протоці зростає
Тайвань очікує вторгнення Китаю: оголошено рік війни
18 сiчня, 22:42
США «не втомилися» допомагати Україні у війні з Росією
Генпрокурор зустрівся з партнерами з США: «Втоми від України немає»
Вчора, 12:46

Політика

Мир з РФ в обмін на територію: Вашингтон прокоментував заяви щодо війни в Україні
Мир з РФ в обмін на територію: Вашингтон прокоментував заяви щодо війни в Україні
США оголосять сьогодні про постачання Україні нового озброєння
США оголосять сьогодні про постачання Україні нового озброєння
Пентагон виявив над США китайську повітряну кулю-шпигуна
Пентагон виявив над США китайську повітряну кулю-шпигуна
У Німеччині розпочалися навчання ЗСУ на системах Patriot
У Німеччині розпочалися навчання ЗСУ на системах Patriot
Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів
Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів
Стало відомо, кого Кадиров призначив віце-прем'єром Чечні
Стало відомо, кого Кадиров призначив віце-прем'єром Чечні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
15K
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
12K
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
9091
Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки
6469
Захисники знищили рідкісний ЗРК росіян (відео)

Новини

У Києві сьогодні стартує саміт Україна-ЄС
Сьогодні, 08:18
Захід оцінив масштаби втрат Росії у війні проти України за 11 місяців
Сьогодні, 07:15
Скандальний чиновник із Міноборони розповів про свій «російський паспорт»
Вчора, 23:25
Що чекає чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном: роз'яснення юристів
Вчора, 23:00
Розклад чемпіонату світу-2023 з біатлону
Вчора, 22:38
Резолюція ЄС щодо України, чистка кадрів у Міноборони. Головне за 2 лютого
Вчора, 21:22

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту