Пентагон виявив над США китайську повітряну кулю-шпигуна

Пентагон вирішив не збивати повітряну кулю через ризик для людей на землі

Сполучені Штати Америки відстежують ймовірно китайську повітряну кулю-шпигуна, помічену над повітряним простором США. Про це заявив 2 лютого високопосадовець оборонного відомства, повідомляє Радіо Свобода.

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Посадовець сказав журналістам, що Пентагон має «високу впевненість» у тому, що це китайський висотний аеростат-розвідник, який пролетів над конфіденційними об’єктами для збору інформації.

Одне з місць, де помітили повітряну кулю, було над Монтаною, де розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет.

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Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що Пентагон вирішив не збивати повітряну кулю через ризик для людей на землі.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

Раніше Білий дім висловив стурбованість «провокаційною» військовою активністю Китаю поблизу Тайваню після повідомлень про рекордну кількість китайських літальних апаратів, що зайшли в зону ідентифікації протиповітряної оборони острова.

Також після того, як Державний департамент США схвалив продаж Тайваню зброї на суму $1,1 млрд, у китайському посольстві застерегли про серйозну загрозу для відносин між Вашингтоном і Пекіном.