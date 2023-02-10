Збита в США китайська куля-шпигун була оснащена обладнанням для розвідки – NYT

Вашингтон уже вжив належних заходів для захисту своїх ядерних об'єктів

Китайський аеростат, збитий 4 лютого американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки, а також був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах. Про це пише The New York Times із посиланням на представника Держдепартаменту США.

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Аеростат-шпигун був здатний збирати деякі види електронних повідомлень і входив до складу флоту аеростатів-розвідників. Поки аеростат був у повітрі, американські літаки-розвідники U-2 зробили його знімки, щоб визначити можливості цієї техніки.

Водночас США точно не знають, які саме дані збирала китайська куля-шпигун і за якими об'єктами стежила, заявили американські чиновники.

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Вони запевнили, що Вашингтон вжив належних заходів для захисту своїх ядерних об'єктів. У Білому домі також працюють над захистом офіційних повідомлень на шляху апарата.

«Ми аналізуємо їх, щоб дізнатися більше про програму спостереження. Ми з'єднаємо те, що ми дізнаємося з аеростату, з тим, що ми почерпнули, ґрунтуючись на нашому ретельному спостереженні за системою, коли вона знаходилася в нашому повітряному просторі», – заявив у держсекретар Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що китайську кулю в повітряному просторі США виявили 2 лютого. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

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До слова, США не виключають можливості введення санкцій проти цієї країни.