Головна Світ Політика
search button user button menu button

Збита в США китайська куля-шпигун була оснащена обладнанням для розвідки – NYT

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Збита в США китайська куля-шпигун була оснащена обладнанням для розвідки – NYT
фото з відкритих джерел

Вашингтон уже вжив належних заходів для захисту своїх ядерних об'єктів

Китайський аеростат, збитий 4 лютого американськими військовими біля узбережжя Південної Кароліни, був оснащений обладнанням для радіоелектронної розвідки, а також був частиною розвідувальної програми КНР, що охоплює понад 40 країн на п'яти континентах. Про це пише The New York Times із посиланням на представника Держдепартаменту США.

Аеростат-шпигун був здатний збирати деякі види електронних повідомлень і входив до складу флоту аеростатів-розвідників. Поки аеростат був у повітрі, американські літаки-розвідники U-2 зробили його знімки, щоб визначити можливості цієї техніки.

Водночас США точно не знають, які саме дані збирала китайська куля-шпигун і за якими об'єктами стежила, заявили американські чиновники.

Вони запевнили, що Вашингтон вжив належних заходів для захисту своїх ядерних об'єктів. У Білому домі також працюють над захистом офіційних повідомлень на шляху апарата.

«Ми аналізуємо їх, щоб дізнатися більше про програму спостереження. Ми з'єднаємо те, що ми дізнаємося з аеростату, з тим, що ми почерпнули, ґрунтуючись на нашому ретельному спостереженні за системою, коли вона знаходилася в нашому повітряному просторі», – заявив у держсекретар Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, що китайську кулю в повітряному просторі США виявили 2 лютого. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

До слова, США не виключають можливості введення санкцій проти цієї країни.

 

 

Теги: шпигун США Китай

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден назвав причини глобальної інфляції у промові перед Конгресом США
Байден назвав причини глобальної інфляції у промові перед Конгресом США
8 лютого, 05:24
Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді на полях Конференції ООН з питань зміни клімату
Кулеба назвав країну, яка має потрібну зброю, але відмовляється постачати її Україні
5 лютого, 13:53
США «не втомилися» допомагати Україні у війні з Росією
Генпрокурор зустрівся з партнерами з США: «Втоми від України немає»
2 лютого, 12:46

Політика

Збита в США китайська куля-шпигун була оснащена обладнанням для розвідки – NYT
Збита в США китайська куля-шпигун була оснащена обладнанням для розвідки – NYT
Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів
Україна подала до Нідерландів запит на постачання винищувачів
Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом
Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом
Словаччина зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі 
Словаччина зробить все можливе, аби передати Україні свої винищувачі 
Як Орбан уникав Зеленського на саміті ЄС (відео)
Як Орбан уникав Зеленського на саміті ЄС (відео)
Винищувачі для України: ЄС вніс ясність
Винищувачі для України: ЄС вніс ясність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
49K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
23K
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
18K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
17K
В Офісі президента вже немає колишньої впевненості щодо винищувачів для України
15K
Окупанти розпочали великий наступ: ISW прогнозує контратаку ЗСУ

Новини

СБУ викрила нові канали виїзду ухилянтів за кордон
Сьогодні, 04:30
«Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО
Сьогодні, 03:00
Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)
Вчора, 20:12
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)
Вчора, 19:17
Путін розповів, як ледь не вмер
Вчора, 18:49
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Вчора, 17:34

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту