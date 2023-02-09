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Тарас Березовець український політтехнолог, журналіст

Байден послав чітке повідомлення Путіну

glavcom.ua
Байден назвав війну Росії проти України найбільшим тестом для світу
фото: Reuters

Головне з промови Джо Байдена перед Конгресом

Президент США Джо Байден виступив із промовою «Про стан справ у країні». У ній, серед іншого, згадав Україну. Наголосив, що вторгнення Росії стало випробуванням для всього світу. І запевнив, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Цей меседж, адресований Росії, більш ніж зрозумілий. Жаль, поки до деяких там це не доходить.

Але я звернув би увагу на інші меседжі – до американців, українців, країн ЄС та Великої Британії.

Президентське послання Конгресу було важливим з погляду внутрішньої політики США. Тиск із боку республіканців на адміністрацію Білого дому посилюється. Це і контроль за воєнною допомогою Україні, і заклики до її скорочення. А з урахуванням корупційних скандалів, які стрясають українську владу, аргументів у трампівського крила стає дедалі більше.

Тому Байден звертався, говорячи про Україну насамперед до внутрішньоамериканської та європейської аудиторії. Наголошуючи на найважливішій річ – що у захисті демократії Америка зробила те, що вміє найкраще. «Ми ведемо за собою», – наголосив він. Це сигнал союзникам, що США не зменшуватимуть обсяги військової та економічної допомоги Україні. І що європейці мають робити так само.

Зі свого боку, ми маємо ефективніше боротися з корупцією. Потрібні суди, вироки, посадки. Особливо жорсткі провадження з тими, хто причетний до розкрадання військової, гуманітарної допомоги. Незалежно від прізвищ та регалій.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Джозеф Байден Україна

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