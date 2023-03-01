США вказали, за скільки часу Іран може виготовити матеріали до ядерної зброї

У 2018 році Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму

Аби виготовити матеріали для однієї ядерної бомби Ірану приблизно знадобиться 12 днів. Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал на слуханнях у Палаті представників, пише Reuters.

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Він сказав це, відповідаючи на запитання законодавців, чому Адміністрація Байдена намагалася відновити «Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року».

Таку угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

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У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з ядерної енергії зафіксувало в Ірані збагачений уран, близький за концентрацією до збройного. МАГАТЕ намагається встановити, яким чином Іран накопичив збагачений до 84% уран. Цей рівень всього на 6% нижчий за необхідний для ядерної зброї.