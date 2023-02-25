Іран заявив, що розробив крилату ракету великої дальності

Нова ракета з дальністю польоту 1650 км нібито була додана до арсеналу Ісламської Республіки Іран

В Ірані заявили про розробку крилатої ракети з дальністю польоту 1650 км. Про це з посиланням на повідомив високопоставлений командир Корпусу вартових ісламської революції, пише Reuters.

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«Наша крилата ракета з дальністю польоту 1650 км була додана до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран», – сказав глава аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджізаде.

Як пише видання, це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні проти України.

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Повідомляється, що Державне телебачення Ірану нібито показало перші кадри, що демонструють нову крилату ракету Paveh.

При цьому, як додає Reuters, окремо Хаджізаде часто повторював заяви про намір Ірану помститися США за вбивство високопоставленого іранського командира.

Видання звертає увагу, що іранські лідери часто обіцяють жорстко помститися за Сулеймані. «Хоча Хаджизаде стверджує, що Іран не мав наміру вбивати «бідних солдатів», коли він завдав балістичної ракетної атаки на сили США в Іраку через кілька днів після того, як іранський військовий командир Касем Сулеймані був убитий під час удару безпілотника США в 2020 році в Багдаді», – додає Reuters.

Нагадаємо, 19 лютого агентство Bloomberg повідомило про виявлення в Ірані збагаченого до 84% урану. Зазначається, що 84-відсотковий уран трохи нижче за рівень, необхідний для створення ядерної зброї.

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Офіційний представник Організації атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді назвав подібну інформацію вигадками та спотворенням фактів.