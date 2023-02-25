Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран заявив, що розробив крилату ракету великої дальності

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Іран заявив, що розробив крилату ракету великої дальності
Державне телебачення Ірану показало нову крилату ракету Paveh
фото з відкритих джерел

Нова ракета з дальністю польоту 1650 км нібито була додана до арсеналу Ісламської Республіки Іран

В Ірані заявили про розробку крилатої ракети з дальністю польоту 1650 км. Про це з посиланням на повідомив високопоставлений командир Корпусу вартових ісламської революції, пише Reuters.

«Наша крилата ракета з дальністю польоту 1650 км була додана до ракетного арсеналу Ісламської Республіки Іран», – сказав глава аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Аміралі Хаджізаде.

Як пише видання, це може викликати занепокоєння Заходу після використання Росією іранських безпілотників у війні проти України.

Повідомляється, що Державне телебачення Ірану нібито показало перші кадри, що демонструють нову крилату ракету Paveh.

При цьому, як додає Reuters, окремо Хаджізаде часто повторював заяви про намір Ірану помститися США за вбивство високопоставленого іранського командира.

Видання звертає увагу, що іранські лідери часто обіцяють жорстко помститися за Сулеймані. «Хоча Хаджизаде стверджує, що Іран не мав наміру вбивати «бідних солдатів», коли він завдав балістичної ракетної атаки на сили США в Іраку через кілька днів після того, як іранський військовий командир Касем Сулеймані був убитий під час удару безпілотника США в 2020 році в Багдаді», – додає Reuters.

Нагадаємо, 19 лютого агентство Bloomberg повідомило про виявлення в Ірані збагаченого до 84% урану. Зазначається, що 84-відсотковий уран трохи нижче за рівень, необхідний для створення ядерної зброї.

Офіційний представник Організації атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді назвав подібну інформацію вигадками та спотворенням фактів

Теги: Іран ракета США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран модифікує свої безпілотники-камікадзе, які надає Росії
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
Вчора, 10:20
Іран запевняв про налаштування свого обладнання для збагачення урану до рівня 60%
«Це все вигадки»: Іран відреагував на виявлення високозбагаченого урану
20 лютого, 08:05
Іран продовжує збільшувати свої запаси високозбагаченого урану
Іран за крок до створення ядерної зброї – Bloomberg
20 лютого, 07:36

Політика

Казахстан підтримав мирний план Китаю щодо України
Казахстан підтримав мирний план Китаю щодо України
Іран планує отримати від РФ зброю на мільярди доларів – Кірбі
Іран планує отримати від РФ зброю на мільярди доларів – Кірбі
Шольц розкритикував мирний план Китаю
Шольц розкритикував мирний план Китаю
ISW переконаний у перемозі України – Кулеба
ISW переконаний у перемозі України – Кулеба
ЄС затвердив нові санкції проти ПВК «Вагнера»
ЄС затвердив нові санкції проти ПВК «Вагнера»
Китай може надіслати Росії летальну зброю – ЦРУ
Китай може надіслати Росії летальну зброю – ЦРУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі
129K
Офіційно: Індія висловила свою позицію щодо війни в Україні
9812
Через російський винищувач в Україні лунали сирени тривоги (мапа)
7544
У Ванкувері двоє рашистів отримали прочухана від українців (відео)
6265
Масштабна пожежа у столиці – горить підприємство
6199
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
Вчора, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
Вчора, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту