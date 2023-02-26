Іран планує отримати від РФ зброю на мільярди доларів – Кірбі

Тегеран прагне придбати ударні гелікоптери, радари протиповітряної оборони та навчально-бойові літаки

Росія вже найближчим часом може надати Ірану винищувачі. Це є останньою ознакою щораз більшої оборонної співпраці між Москвою та Тегераном. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомило Politico.

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У листопаді 2022 року Іран відправив Росії артилерійські та танкові снаряди для війни в Україні. РФ і надалі планує співпрацювати з Іраном, щоб отримати більше військової техніки.

«Росія пропонує Ірану безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, у тому числі щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони», – повідомив Кірбі.

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За словами посадовця, Тегеран також прагне придбати ударні гелікоптери, радари протиповітряної оборони та навчально-бойові літаки. Загалом країна сподівається отримати від Росії військову техніку на мільярди доларів.

Кірбі також зазначив, що більш тісний військовий союз між двома країнами може ускладнити зусилля Заходу в Україні та інших регіонах.

«Це, безумовно, не лише ускладнить ситуацію в Україні, а й може ускладнити ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів та друзів», – підкреслив він.

Нагадаємо, що Іран заявив про розробку крилатої ракети великої дальності.

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До слова, 19 лютого агентство Bloomberg повідомило про виявлення в Ірані збагаченого до 84% урану. Зазначається, що 84-відсотковий уран трохи нижче за рівень, необхідний для створення ядерної зброї.

Офіційний представник Організації атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді назвав подібну інформацію вигадками та спотворенням фактів.