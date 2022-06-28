США закликають до нової тактики стримування Росії. Що пишуть західні ЗМІ

Видання обіцяну лідерами G7 допомогу Україні

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події України. Видання обговорюють нараду лідерів G7 щодо допомоги Україні, ракетний удар Росії по Кременчуку та нову тактику стримування Росії.

Зокрема, The New York Times пише, що США закликають до нової тактики стримування Росії та зниження цін на паливо. Група G7 сприйняла план адміністрації Байдена щодо обмеження ціни на російську нафту на світових ринках, обмежуючи доходи Кремля.

The Wall Street Journal пише, що російські ракети влучили в торговий центр в Україні. А світові держави обговорюють, як підтримати Київ і притиснути Москву.

The Washington Post пише, що експорт до Росії з Китаю різко падає. Він різко впав після вторгнення в Україну. А Москві важко знайти постачальників для ряду товарів.

Bloomberg пише, що G7 рекомендує міністрам вивчити обмеження цін на російський газ. Лідери також розглядають і обмеження на нафту. Переговори щодо обох цих обмежень носять поки дослідницький характер. Українські компанії ДТЕК, «Нафтогаз» та «Укренерго» вимагають повного ембарго через проект #StopBloodEnergy.

Reuters пише, що у Білому домі та кредитному агентстві Moody's заявили, що Росія вперше за більше ніж століття допустила дефолт за своїми міжнародними облігаціями, оскільки масштабні санкції фактично відрізали країну від світової фінансової системи.

Нагадаємо, що вчора на саміті в Німеччині лідери країн G7 затвердили нові санкції проти Росії. У США прогнозують, що інфляція в РФ зросте більш ніж на 20%.



