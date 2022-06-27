Саміт G7: Україна очікує на рішення про надання ППО від США

Джо Байден має оголосити, що Сполучені Штати сприятимуть наданню Україні систем NASAMS

Український президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів швидше надавали Україні зброю для захисту від російської агресії. На тлі нових обстрілів російськими ракетами Києва та інших українських міст Зеленський окремо наголошує на протиповітряній обороні (ППО). Про це президент України сказав напередодні його виступу перед учасниками саміту Групи 7 у Німеччині 27 червня.

«Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі», – заявив Зеленський.

Агентство Associated Press, посилаючись на поінформоване джерело, повідомляє, що Джо Байден оголосить, що Сполучені Штати сприятимуть наданню Україні систем NASAMS, розроблених Норвегією.

Системи NASAMS використовуються у Сполучених Штатах для захисту важливих об’єктів, зокрема Білого дому у Вашингтоні. Байден назвав «варварством» масовані російські ракетні обстріли українських міст.

Американський президент наголосив, що російський президент Путін «розраховував, що НАТО і G7 розколяться, але цього не сталося і не буде».

Лідери Великої сімки – США, Великобританії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії – зустрілися у замку Ельмау у баварських Альпах. Після цього вони попрямують до Мадриду на саміт НАТО.

Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

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