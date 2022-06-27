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    Економіка

    Лідери країн G7 прогнозують глобальну економічну кризу

    Політики передбачають &laquo;не маленькі проблеми&raquo; - Лідери країн G7 прогнозують глобальну економічну кризу
    Політики передбачають «не маленькі проблеми»
    фото з відкритих джерел

    Падіння економіки насувається через гальмування економічного розвитку та зростання інфляції

    Усі лідери країн «Великої сімки» стурбовані економічною кризою, яка насувається через гальмування економічного розвитку та зростання інфляції. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц після робочої зустрічі, присвяченої глобальній економіці, на цьогорічному саміті G7, повідомляє Reuters.

    «Всі члени стурбовані кризою, з якою ми стикаємося – падіння темпів зростання в деяких країнах, зростання інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок – це не маленькі проблеми», – сказав Олаф Шольц.

    Нагадаємо, країни G7 обіцяють Україні безстрокову підтримку – Bloomberg.

    Також стало відомо, що Росію відділяють від дефолту всього кілька годин, – Bloomberg. Ринки стикаються з унікальним сценарієм дефолту позичальника, який має готовність і ресурси платити, але не може.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Лідери країн G7 прогнозують глобальну економічну кризу