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Столтенберг окреслив стратегію НАТО щодо Росії

Надія Клочко
Сьогодні, 15:50 glavcom.ua
Столтенберг окреслив стратегію НАТО щодо Росії
У відповідь на агресію Росії НАТО нарощує сили на Східному фланзі
фото: NATO

Генсек НАТО про стримування Росії: «Якщо хочете миру, готуйтеся до війни»

Щодо загарбницької війни Росії проти України Північноатлантичний альянс має два завдання: перше – підтримка сил оборони, друге – «не допустити поширення війни та переростання конфлікту у повномасштабну війну між НАТО та Росією». Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу перед Лігою робочої молоді (AUF) на норвезькому острові Утойя, пояснюючи стратегію стримування агресора.

Очільник НАТО зазначив, що блок не бере участі у війні і «не заходить із військами в Україну». Водночас Столтенберг вчергове попередив Росію, що напад на країну НАТО «викличе реакцію у відповідь» з боку всього Альянсу.

«Саме тому ми нарощуємо нашу військову присутність на сході», – зазначив він.

Столтенберг також розповів, що від початку великої війни в Європі близько 40 тис. військових НАТО зосереджено здебільшого на східному фланзі – за підтримки значної кількості літаків та кораблів. Також понад 300 тис. військовослужбовців Альянсу перебувають у стані підвищеної боєздатності, є заздалегідь підготовлена військова техніка, «насамперед для захисту східної частини НАТО».

«Як говорили древні римляни: якщо хочете миру, готуйтеся до війни. Стримування запобігає конфлікту», – підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, країни НАТО визначили Росію як найбільш значущу та пряму загрозу для безпеки Альянсу. Це вказано у новій стратегічній концепції, яку сьогодні ухвалили в Мадриді. Документ укладено до 2030 року. У попередній версії, опублікованій у 2010 році, Росія називалася партнером, але цього разу це формулювання скасували. Тепер Росія – це загроза не лише для України, а відтепер і для країн Північноатлантичного Альянсу.

Також раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв істотно збільшити обороноздатність країн Балтії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

Читайте також: Де зазнала поразки Росія? У Мадриді!
Теги: війна НАТО Україна росія Єнс Столтенберг

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