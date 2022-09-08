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Резніков зустрівся зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн: подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков зустрівся зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн: подробиці
фото: Олексій Резінков

Міністр оборони вручив Столтенбергу фрагмент російської крилатої ракети «Калібр», яка була націлена на Київ

Міністр оборони України Олексій Резнікова зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зустрілися на авіабазі Рамштайн. Провели продуктивні переговори. Про це пише Резніков повідомив у Twitter.

«У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель», – пише Резніков.

Також міністр оборони України оприлюднив фотографію на якій Столтенберг тримає фрагмент російської крилатої ракети «Калібр», яка була націлена на Київ.

Раніше Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом. Сторони обговорили новий пакет військової допомоги ЗСУ від Швеції.

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Теги: Олексій Резніков війна Єнс Столтенберг

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