Головна Новини
search button user button menu button

Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 14:44 glavcom.ua
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Столтенберг зазначив, що вони з Зеленським порушили питання першої з початку вторгнення в Україну партії зерна на експорт
фото: Офіс президента

Столтенберг: «Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше»

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент України Володимир Зеленський провели сьогодні телефонну розмову. Про це повідомив Столтенберг у Twitter.

Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберга про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн – членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу. 

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.

Столтенберг заявив, що допомога озброєнням для України повинна здійснюватися західними партнерами зі збільшеною швидкістю.

Також Столтенберг зазначив, що вони з Зеленським порушили питання першої з початку вторгнення в Україну партії зерна на експорт. Угода, спонсорована членами Організації Об'єднаних націй, та за участю Туреччини, має бути ефективно завершена.

«Хороша розмова із президентом Зеленським про пріоритети військової підтримки. Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше. Також обговорювалася перша партія зерна після вторгнення Росії та необхідність повної реалізації угоди, що підтримується ООН та нашим союзником Туреччиною», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів. Про це повідомив на брифінгу у Білому домі координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Як повідомлялося, в Україну прибули РСЗВ Mars II із Німеччини. Загалом Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли напередодні. 

Читайте також: Військова допомога Україні: уряд Латвії ухвалив важливе рішення
Теги: НАТО війна військова техніка Володимир Зеленський Єнс Столтенберг

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії
Столтенберг повідомив, де пройде наступний саміт НАТО
30 червня, 14:51
НАТО готує широкий пакет допомоги Україні – Столтенберг
НАТО готує широкий пакет допомоги Україні – Столтенберг
28 червня, 15:33
Нова стратегічна концепція вперше звернеться до Китаю
НАТО визнає Росію загрозою колективній безпеці – Столтенберг
27 червня, 15:08

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
9584
Росія може атакувати Україну одночасно 40 ракетами, – «Південь»
8678
Окупанти зібрали 30 батальйонно-тактичних груп для наступу на два українські міста – Арестович 
6944
У бік Запоріжжя рухається велика колона ворожої техніки (відео)
6605
ЗСУ – найсильніша армія у світі. Окупант шокував рідню зізнанням (аудіо)
6298
Ворог, ймовірно, припиняє наступ на Слов'янськ та відводить війська на Донбасі, – ISW

Новини

Фіаско Медведчука. Чому провалився позов до Зеленського?
Сьогодні, 15:43
Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні
Сьогодні, 14:44
Десантники скоро отримають перші бронеавтомобілі Shield (фото)
Сьогодні, 14:03
Корабель із українським збіжжям пройшов «зелений коридор» у Чорному морі
Сьогодні, 13:55
Окупанти на Херсонщині так розвантажували боєприпаси, що підірвали потяг – розвідка 
Сьогодні, 13:42
Порошенко в інтерв'ю Newsweek оприлюднив список найпотрібнішої зброї
Сьогодні, 13:07

Прес-релізи

#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
#позивнийУкраїна: медіапроєкт від Українського ветеранського фонду
2 серпня, 13:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту