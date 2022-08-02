Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні

Столтенберг зазначив, що вони з Зеленським порушили питання першої з початку вторгнення в Україну партії зерна на експорт

Столтенберг: «Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше»

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент України Володимир Зеленський провели сьогодні телефонну розмову. Про це повідомив Столтенберг у Twitter.

Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберга про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн – членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.

Столтенберг заявив, що допомога озброєнням для України повинна здійснюватися західними партнерами зі збільшеною швидкістю.

Good call w/Pres @ZelenskyyUa on priorities for military support. It’s vital that #NATO & Allies provide even more assistance to #Ukraine even faster. Also discussed 1st shipment of grain since #Russia’s invasion & need to fully implement deal sponsored by @UN & our Ally Türkiye. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 2, 2022

Також Столтенберг зазначив, що вони з Зеленським порушили питання першої з початку вторгнення в Україну партії зерна на експорт. Угода, спонсорована членами Організації Об'єднаних націй, та за участю Туреччини, має бути ефективно завершена.

«Хороша розмова із президентом Зеленським про пріоритети військової підтримки. Вкрай важливо, щоб НАТО та союзники надавали ще більше допомоги Україні ще швидше. Також обговорювалася перша партія зерна після вторгнення Росії та необхідність повної реалізації угоди, що підтримується ООН та нашим союзником Туреччиною», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена схвалила новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів. Про це повідомив на брифінгу у Білому домі координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Як повідомлялося, в Україну прибули РСЗВ Mars II із Німеччини. Загалом Україна отримала від Німеччини вже 10 гаубиць PzH 2000. Ламбрехт також підтвердила, що Берлін передасть 30 зеніток Gepard, перші з яких надійшли напередодні.