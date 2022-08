Зеленський та Столтенберг обговорили нові поставки зброї Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент України Володимир Зеленський провели сьогодні телефонну розмову. Про це повідомив Столтенберг у Twitter.

Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберга про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн – членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.

Столтенберг заявив, що допомога озброєнням для України повинна здійснюватися західними партнерами зі збільшеною швидкістю.

Good call w/Pres @ZelenskyyUa on priorities for military support. It’s vital that #NATO & Allies provide even more assistance to #Ukraine even faster. Also discussed 1st shipment of grain since #Russia’s invasion & need to fully implement deal sponsored by @UN & our Ally Türkiye.