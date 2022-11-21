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Патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні
Кирило в день народження розсипався в подяках для кривавого диктатора з Кремля 
фото з відкритих джерел

Російський патріарх, який закликав вбивати українців, лицемірно заявляє про «служіння, відштовхуючись від християнських переконань» 

Патріарх РПЦ Кирило проповіді після Літургії у свій день народження висловив особливу подяку кремлівському диктаторові Володимиру Путіну, наголосивши, мовляв, вони однодумці з дуже важливих питань сучасності. Про це пишуть російські ЗМІ. Відтак Кирило іще раз наголосив на тому, що церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів. 

«Хотів би висловити подяку президенту та всій владі за умови, в яких сьогодні в Російській Федерації здійснюється служіння Російської православної церкви. Церква активно залучена до системи освіти, до роботи Збройних Сил, у взаєминах з нашою інтелігенцією, зі світом науки: немає жодного важливого напряму суспільного життя, де б церква не була присутня... Сьогодні є можливість, відштовхуючись від своїх християнських переконань, брати активну участь у творенні Вітчизни нашої», – заявив Кирило.

Мовляв, у них із Путіним однакові думки «з дуже важливих питань сучасності».

Імовірно, в розумінні рашистів, християнські переконання суттєво відрізняються від Біблійного поняття про милосердя та добро, адже Кирило раніше закликав окупантів вбивати українців та благословляв їх на це. 

Раніше патріарх РПЦ Кирило вигадав нову суть кривавої війни проти України. Кирило Гундяєв намагається переконати росіян у важливості війни проти України з точки зору віри і релігії.

Нагадаємо, 25 вересня патріарх Кирило на традиційній недільній проповіді заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших. 

Нагадаємо, нещодавно патріарх РПЦ Кирило поскаржився, що його не пускають до ЄС.

Теги: окупанти церква війна путін

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