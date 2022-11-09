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Столтенберг назвав дату і місце наступного саміту НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг назвав дату і місце наступного саміту НАТО
Зустріч глав держав та урядів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року
фото: dw.com

Столтенберг: «Я вдячній Литві за прийняття нашого саміту»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що наступний саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі. Відповідна інформація оприлюднена сьогодні на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Радий оголосити, що наступна зустріч глав держав та урядів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року…. Зустрічі у Вільнюсі буде для них можливістю погодити подальші кроки із зміцнення п(політики) стримування й оборони, поглянути на суттєве збільшення оборонних витрат, а також продовження нашої підтримки для України», – йдеться у документі.

Як зазначив Єнс Столтенберг, наразі Альянс постає перед найбільш складним та непередбачуваним середовищем з безпеки від часів «холодної війни». В умовах, коли настала ера підвищення стратегічного суперництва, трансатлантичний зв'язок між Європою та Північною Америкою продовжує бути вирішальним фактором для безпеки мільярда людей, що проживають на територіях країн НАТО.

«Я вдячній Литві за прийняття нашого саміту. Литва є ключовим союзником в НАТО. Як країна, що приймає багатонаціональну бойову групу, Литва допомагає забезпечувати потужне стримування й оборону для усього Альянсу. Я сподіваюся на успішний саміт у Вільнюсі в липні 2023 року», – зазначив керівник НАТО.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. 

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг саміт

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